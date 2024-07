(Slocan) La mairesse de Slocan, en Colombie-Britannique, a affirmé que le ciel était couvert d’une fumée noire inquiétante alors qu’elle quittait sa communauté qui fait maintenant l’objet d’un ordre d’évacuation en raison de deux incendies de forêt.

La Presse Canadienne

Jessica Lunn dit que la plupart des quelque 370 habitants de Slocan avaient déjà quitté dimanche matin, alors qu’elle et sa famille évacuaient et que les pompiers installaient des gicleurs pour protéger les structures et se préparaient à pomper l’eau du lac voisin.

« J’ai fait un tour en voiture à travers la communauté, à travers le village, pour regarder, et la plupart des gens étaient partis à ce moment-là », a-t-elle assuré.

« Et il semblait, vous savez, qu’il y avait cette sensation silencieuse et inquiétante de fumée épaisse, très épaisse. »

Le district régional de Central Kootenay a annoncé samedi soir que l’ordre d’évacuation prendrait effet dimanche matin après que les pompiers ont averti qu’une tendance au réchauffement et à l’assèchement dans la région signifiait que les incendies dans la région connaîtraient une activité accrue.

Un communiqué du district régional de Central Kootenay indique que la topographie unique de la zone située à 370 kilomètres à l’est de Kelowna présente « d’importants défis de sécurité » et que le comportement prévu des incendies a conduit les responsables à recommander l’ordre d’évacuation.

Il couvre l’ensemble des 208 propriétés du village et 309 propriétés dans les environs.

Pour la mairesse Jessica Lunn, le fait de pouvoir avertir les gens a été l’aspect positif de la situation. L’avertissement a aidé les responsables à organiser un bus pour ceux et celles qui en avaient besoin afin de les emmener vers un centre d’évacuation à Castlegar, en Colombie-Britannique, a-t-elle dit.

« Cela a donné à la communauté un certain temps pour se préparer, même si la plupart des familles et des individus avaient déjà un plan en place, car nous étions en alerte (d’évacuation) », a-t-elle expliqué.

Dan Elliott, responsable de l’information du district régional, a averti que les incendies de forêt des ruisseaux Ponderosa et Mulvey brûlent des deux côtés de Slocan.

« Alors qu’il s’agit d’une période extrêmement stressante, effrayante, frustrante et émouvante, la communauté s’est vraiment rassemblée pour essayer de se soutenir mutuellement », a-t-il toutefois déclaré.

« Qu’il s’agisse d’aider au transport, de s’occuper des animaux ou de tout autre chose qu’ils peuvent faire les uns pour les autres. »

M. Elliott a précisé que les derniers ordres d’évacuation faisaient partie d’une série d’ordres en vigueur dans le district régional qui visent un total de 1026 propriétés.

Le BC Wildfire Service affirme que 128 pompiers travaillent à résorber les 10 incendies de forêt dans le complexe du lac Slocan.

Un communiqué en ligne indique que les équipes creusent et utilisent des tronçonneuses pour établir des lignes de contrôle dans les zones où les machines lourdes ne peuvent pas fonctionner.

Mme Lunn a avoué que la situation semblait surréaliste et qu’elle espérait que les vents resteraient calmes et que la pluie arriverait.

« Peu importe la direction dans laquelle le vent souffle, il affecte quelqu’un. Ce dont nous avons besoin, c’est de la pluie, de l’eau et du calme, sans vent. »

Les évacuations ont eu lieu alors que le temps frais et humide aidait à lutter contre les incendies dans d’autres régions de la province.

Une mise à jour de la situation à l’échelle de la province publiée dimanche par le BC Wildfire Service indique que les niveaux de risque ont diminué dans d’autres régions de la Colombie-Britannique, et qu’il y a 372 incendies de forêt dans la province, dont 177 sont classés comme hors de contrôle.