La pluie tombée au cours des dernières heures à Jasper, en Alberta, a réduit la croissance de l’incendie, qui a ravagé près de la moitié de la ville.

Entre 10 et 15 millimètres de pluie sont tombés jeudi dans le parc national de Jasper, première bonne nouvelle depuis qu’un incendie de forêt agressif a pénétré la station de villégiature emblématique, plus tôt cette semaine.

« Les équipes profiteront de cette période pour maximiser leurs efforts de suppression du feu autant que possible, afin de limiter la propagation de l’incendie au nord de la ville », a indiqué Parcs Canada.

En plus de la pluie, l’arrivée de températures plus fraîches et humides au cours des prochains jours pourrait faciliter la tâche des pompiers, qui tentent de sauver ce qui reste de la localité.

Une première carte de l’incendie a été diffusée au public dans la nuit de vendredi.

D’après le périmètre tracé par les autorités, les flammes auraient brûlé de larges pans de forêt le long de la rivière Athabasca, ainsi que la partie sud de la ville de Jasper. Le nord de la ville aurait toutefois été épargné.

La zone concernée par le brasier est maintenant estimée à 36 000 hectares, ce qui correspond à peu près à la superficie de la Ville de Montréal.

« Les niveaux d’activité incendiaire au sein des périmètres cartographiés peuvent varier considérablement », a précisé Parcs Canada, ajoutant que la carte n’indiquait « pas nécessairement le niveau de dommages ».

La fumée des feux de l’Ouest canadien devrait atteindre le Québec au cours de la journée de vendredi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Des nuages de fumée devraient se succéder au cours de la fin de semaine à travers le territoire, notamment dans le sud de la province.

La qualité de l’air devrait toutefois être particulièrement affectée dans le Nord-du-Québec.

Situé à quelques kilomètres de la ville, l’emblématique Jasper Park Lodge a confirmé que ses infrastructures avaient souffert des dommages minimaux dans le passage de l’incendie.

« Nous sommes profondément soulagés qu’une grande partie des biens ait été épargnée et que le centre de villégiature rouvrira ses portes à l’avenir », a déclaré la direction sur les réseaux sociaux.