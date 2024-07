Le Québec enverra 40 pompiers forestiers en Alberta pour aider à protéger ce qui reste de la ville de Jasper, ravagée par un incendie de forêt agressif dont la propagation a été ralentie par la pluie tombée au cours des dernières heures.

Entre 10 et 15 millimètres de pluie sont tombés jeudi dans le parc national de Jasper, première bonne nouvelle depuis qu’un incendie de forêt agressif a pénétré la station de villégiature emblématique, plus tôt cette semaine.

« Les équipes profiteront de cette période pour maximiser leurs efforts de suppression du feu autant que possible, afin de limiter la propagation de l’incendie au nord de la ville », a indiqué Parcs Canada.

Quarante pompiers forestiers du Québec s’envoleront dimanche pour l’Alberta en renfort, a déclaré vendredi la Société de protection des forêts contre le feu.

Elle assure pouvoir « prêter des ressources à ses collègues des autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois », où la situation est relativement bonne.

En plus de la pluie, l’arrivée de températures plus fraîches et humides au cours des prochains jours pourrait faciliter la tâche des pompiers, qui tentent de sauver ce qui reste de la ville de Jasper.

Une première carte de l’incendie a été diffusée au public dans la nuit de vendredi.

D’après le périmètre tracé par les autorités, les flammes auraient brûlé de larges pans de forêt le long de la rivière Athabasca, ainsi que la partie sud de la ville de Jasper.

Le nord de la ville aurait toutefois été épargné.

La zone concernée par le brasier est maintenant estimée à 36 000 hectares, ce qui correspond à peu près à la superficie de la Ville de Montréal.

« Les niveaux d’activité incendiaire au sein des périmètres cartographiés peuvent varier considérablement », a précisé Parcs Canada, ajoutant que la carte n’indiquait « pas nécessairement le niveau de dommages ».

Situé à quelques kilomètres de la ville, l’emblématique Jasper Park Lodge a confirmé que ses infrastructures avaient souffert des dommages minimaux dans le passage de l’incendie.

« Nous sommes profondément soulagés qu’une grande partie des biens ait été épargnée et que le centre de villégiature rouvrira ses portes à l’avenir », a déclaré la direction sur les réseaux sociaux.

Des perturbations

La fumée des feux de l’Ouest canadien devrait atteindre le Québec au cours de la journée de vendredi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Des nuages de fumée devraient se succéder au cours de la fin de semaine à travers le sud de la province. La qualité de l’air devrait toutefois davantage être affectée dans le Nord-du-Québec.

En ce moment, 175 incendies de forêt font rage à travers l’Alberta, dont 51 ne sont pas maîtrisés. En Colombie-Britannique, 425 incendies sont actifs, dont 59 se sont déclarés dans les dernières 24 heures.

Le Port de Vancouver a annoncé vendredi qu’il s’attendait à « des retards dans le mouvement des marchandises à travers le port dans les jours à venir suite aux évènements dévastateurs à Jasper ».

« Nous continuerons à surveiller la situation et à travailler avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour veiller à ce que les échanges commerciaux du Canada puissent continuer à se dérouler de manière sûre et efficace », a annoncé l’entreprise portuaire sur ses réseaux sociaux.