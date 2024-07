(Jasper) Les premiers rapports des autorités indiquent qu’un tiers, voire peut-être jusqu’à la moitié, de tous les bâtiments de la station de villégiature historique de Jasper, dans les Rocheuses, ont été détruits dans un incendie de forêt.

La Presse Canadienne

Relisez notre couverture en direct

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé attendre des détails supplémentaires, mais affirme qu’il ne fait aucun doute que la ville est sur le point de connaître ce qu’elle appelle une « reconstruction importante ». Elle a d’ailleurs avancé qu’il s’agit du « pire cauchemar » de toute communauté.

Elle a formulé ces commentaires après avoir retenu ses larmes, lors d’une conférence de presse, alors qu’elle cherchait à consoler les résidents qui ont été évacués de la ville et qui sont désormais confrontés à des difficultés importantes à leur retour.

« Les sentiments de perte, de peur et de solitude doivent être accablants, a lâché Mme Smith lors d’une mise à jour sur l’incendie à Edmonton. Nous partageons le sentiment de perte avec tous ceux qui vivent dans la ville, qui en prennent soin et qui ont contribué à sa construction. »

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE La première ministre albertaine, Danielle Smith

Les images sur les réseaux sociaux montrent des pâtés de maisons et des entreprises incendiées jusqu’aux fondations carbonisées, et des véhicules incendiés jusqu’à leurs enjoliveurs.

Parcs Canada dit qu’il fournira des détails dès qu’il le pourra, mais affirme que les équipes continuent de lutter contre un incendie rapide et dynamique dans le parc national Jasper.

Environ 20 000 visiteurs du parc et 5000 habitants de Jasper ont dû fuir au pied levé lundi soir en raison de deux incendies de forêt.

Combat intense

Dans un communiqué, les responsables de Jasper Park ont précisé que la situation de lutte contre les incendies restait intense.

« En raison des conditions d’incendie en cours et de notre concentration sur les efforts d’intervention, il est impossible de partager des informations sur des emplacements spécifiques et l’étendue des dégâts pour le moment », indique le communiqué.

« L’exactitude de ces informations est essentielle, car elles ont un impact direct sur les membres de la communauté. Nous partagerons plus d’informations dès que nous serons en mesure de garantir leur exactitude », se sont engagés les responsables.

Pour sa part, le maire de Jasper, Richard Ireland, a livré un message se voulant réconfortant pour ses concitoyens, tout en remerciant les services d’urgence actuellement à pied d’œuvre sur le terrain.

Des photos sur les réseaux sociaux montrent des pavillons et d’autres bâtiments à Jasper enveloppés de flammes orange.

Images dévastatrices

Une vidéo jeudi matin montrait des rues mouillées par la pluie, un ciel nuageux et une large bande de maisons et de bâtiments noircis et calcinés rasés jusqu’à leurs fondations.

« Les images que nous voyons de Jasper sont dévastatrices », s’est désolé le ministre des Forêts, Todd Loewen.

PHOTO PAR LE PARC NATIONAL DE JASPER, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE L’incendie de forêt vu des rues de Jasper, le 24 juillet.

La province a demandé l’aide des Forces armées canadiennes, qui sont en route, a confirmé le gouvernement fédéral.

Calgary et les équipes de pompiers d’Edmonton et de Sherwood Park, ont indiqué qu’elles envoyaient elles aussi des ressources sur les lieux de l’incendie.

La zone de rassemblement était la ville de Hinton, à la périphérie est du parc national Jasper.

À Hinton jeudi matin, la pluie est tombée et de la fumée de bois flottait dans l’air au niveau du barrage routier empêchant les véhicules d’entrer dans le parc. Cinq fonctionnaires vêtus de gilets jaune fluo brillant dirigeaient la circulation. Le seul véhicule qui a été vu passer était un camion de pompiers.

Le maire de Jasper, Richard Ireland, dans une lettre ouverte aux résidents, les a exhortés à rester forts.

« Je vous écris aujourd’hui avec une profonde tristesse alors que nous commençons à accepter l’impact dévastateur de l’incendie de forêt de la nuit dernière qui a ravagé notre communauté bien-aimée », a écrit M. Irland.

« La destruction et la perte auxquelles beaucoup d’entre vous sont confrontés et ressentent dépassent toute description et compréhension. »

Votre résilience et votre force ont toujours été la colonne vertébrale de notre communauté. Dans les jours et les semaines à venir, nous nous rassemblerons, nous soutiendrons les uns les autres et entamerons le redoutable processus de rétablissement. Extrait de la lettre écrite par le maire de Jasper, Richard Ireland

Le parc national Jasper, en Alberta, et la petite ville de montagne du même nom sont assiégés par deux incendies de forêt alimentés par les vents, dont l’un s’est abattu sur la pittoresque

Jasper, une petite ville de montagne aux charmes de carte postale, est célèbre pour la randonnée, le ski, le kayak et le vélo. La région abrite également des dizaines d’espèces comme le wapiti, la chèvre de montagne, le cougar, le lynx, l’ours noir et le grizzly. L’UNESCO a désigné les parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, dont celui de Jasper, de site du patrimoine mondial en 1984.

Parcs Canada a indiqué que des pompiers étaient toujours sur place à Jasper pour tenter de sauver autant de structures que possible.

L’ordre d’évacuation avait été donné vers 22 h lundi, lorsque des feux ont coupé des accès routiers à Jasper. Les résidants et les visiteurs ont fui vers l’ouest, en Colombie-Britannique, dans une longue et lente procession de nuit à travers des tourbillons de fumée et de cendres.

Le lendemain, les évacués arrivés en Colombie-Britannique, mais qui n’avaient pas d’endroit où rester ont reçu l’ordre de faire le long trajet pour contourner les incendies et retourner en Alberta, jusqu’aux centres d’évacuation de Grande Prairie ou de Calgary.