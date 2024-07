Demandeurs d’asile Front commun des provinces pour une « juste répartition »

(Halifax) François Legault a réussi à obtenir un front commun des provinces mardi : elles demandent toutes au fédéral une « juste répartition » et un « contrôle » des demandeurs d’asile en fonction de la capacité de chaque province et territoire à fournir des logements et services.