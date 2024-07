Les nouvelles exigences auxquelles les propriétaires de chiens devront se plier à partir du 1er août pour traverser la frontière avec les États-Unis seront assouplies, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Mark Holland. Une période de grâce de « quelques mois » devrait également être accordée.

« La bonne nouvelle, c’est que ces nouvelles mesures affectent tellement de gens, et pour absolument aucune raison, que les discussions vont certainement continuer », a indiqué le ministre de la Santé, Mark Holland, mercredi, lors d’un point de presse à ce sujet.

Le ministre a annoncé que les mesures exigées par les États-Unis pour les personnes voyageant avec leurs chiens seront assouplies, du moins pour les voyageurs provenant du Canada. Ces mesures devaient être effectives dès le 1er août 2024, mais le ministre a précisé qu’une « période de grâce de quelques mois » devrait être accordée – sans plus de précisions.

Pour ce qui est des assouplissements, l’autorité de santé publique des États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), n’exigera pas que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) délivre un certificat d’exportation. C’était un point qui nécessitait une « clarification » et qui inquiétait beaucoup les propriétaires, comme l’ACIA n’avait toujours pas commencé à délivrer de certificat, à seulement deux semaines de la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

Ensuite, les CDC n’exigeront pas de micropuce spécifique – tout type de micropuce conforme aux normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou universellement lisible devrait convenir. Le chien devra aussi être âgé de plus de 6 mois et sembler en bonne santé à son arrivée à la frontière.

La vaccination contre la rage sera également exigée, et devra être confirmée par un formulaire rempli par un vétérinaire. Ce formulaire sera valide pour la durée où le vaccin est efficace (entre 1 an et 3 ans).

Un autre formulaire devra être rempli par le propriétaire du chien (mais pas par un vétérinaire), à chaque fois qu’il traverse la frontière avec son animal. « Pour moi, cette obligation n’est pas acceptable », a précisé le ministre, qui a souligné être encore en négociations avec les CDC pour alléger cette exigence.

D’autres documents pourraient être demandés, selon l’endroit où le chien a été vacciné contre la rage et de l’endroit où il a séjourné au cours des six mois précédant son entrée aux États-Unis.

En ce qui concerne les chiens d’assistance ou les chiens-guides, comme les chiens Mira, Mark Holland a précisé qu’il souhaitait convaincre les CDC de faire une exception pour ces animaux. Mais de nouveau, les discussions sont encore en cours à ce sujet.

La chronique de Marie-Eve Fournier « Ce chien Mira pourra-t-il traverser aux États-Unis en août ? »

Le ministre a aussi souligné que ces mesures auront une incidence sur les personnes autochtones, qui traversent régulièrement la frontière pour se rendre sur leurs territoires traditionnels.

Il a précisé qu’il ne durcirait pas ses exigences envers les propriétaires de chiens provenant des États-Unis et entrant au Canada.

Le ministre n’a pas caché son incompréhension face à ces nouvelles mesures du côté américain. « Je vais être franc. Quand j’ai vu ces nouvelles exigences, je me suis dit “Est-ce qu’ils sont sérieux ?” », a-t-il lancé. Il n’a cependant pas précisé quand les différents points de discussions mentionnés ci-dessus aboutiront, ni de combien de temps sera la période de grâce accordée.

« Nous continuons de plaider en faveur d’une exemption de ces exigences, étant donné que nos deux pays sont exempts de la rage canine, vu la réalité géographique de notre frontière commune et de nos liens économiques et sociaux solides », a-t-il ajouté.

Ces nouvelles mesures, mises en place par les États-Unis, ont pour objectif d’éviter que la rage canine ne soit de nouveau introduite sur leur territoire : ils estiment l’avoir éradiquée depuis 2007. Le Canada n’est pas un pays à haut risque ; mais c’est le cas de certains pays d’Amérique du Sud, comme Cuba, le Brésil ou la Colombie.