Les nouvelles exigences auxquelles les propriétaires de chiens devront se plier à partir du 1er août pour traverser la frontière avec les États-Unis seront assouplies, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Mark Holland. Une période de grâce de « quelques mois » pourrait également être accordée, mais n’a pas encore été confirmée.

Ce qu’il faut savoir Les propriétaires de chiens qui entrent aux États-Unis avec leur animal devront se plier dès le 1 er août 2024 à de nouvelles exigences.

août 2024 à de nouvelles exigences. Une période de grâce pourrait être accordée, mais n’a pas encore été confirmée.

Le chien devra avoir plus de six mois et être micropucé.

Différents formulaires pourraient être demandés, selon le statut de vaccination du chien contre la rage et s’il a voyagé ailleurs.

L’approbation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne sera pas requise.

Des discussions sont en cours pour mettre en place d’éventuelles exemptions.

« La bonne nouvelle, c’est que ces nouvelles mesures affectent tellement de gens, et pour absolument aucune raison, que les discussions vont certainement continuer », a indiqué le ministre de la Santé, Mark Holland, mercredi, lors d’un point de presse à ce sujet.

Période de grâce et ACIA

Ces mesures devraient être effectives dès le 1er août 2024, pour tout propriétaire d’un chien traversant la frontière des États-Unis accompagné de son animal. Mais le ministre a précisé qu’il avait bon espoir qu’une « période de grâce de quelques mois » pourrait être accordée. Au moment où ces lignes sont écrites, celle-ci n’a cependant pas été confirmée par l’autorité de santé publique des États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

De plus, les CDC n’exigeront pas que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) délivre un certificat d’exportation.

C’était un point qui nécessitait une « clarification » et qui inquiétait beaucoup les propriétaires, comme l’ACIA n’avait toujours pas été en mesure de délivrer de certificat, à seulement deux semaines de la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

« Pour nous, ça change tout. C’est vraiment une excellente nouvelle, on voit enfin la lumière au bout du tunnel », confie Guillaume Hébert. Il doutait d’obtenir à temps les papiers de l’ACIA pour Ibiza, la chienne d’assistance de Noah, son jeune fils autiste ; leurs vacances aux États-Unis au mois d’août allaient devoir être annulées. Sa seule réserve reste que les CDC n’ont pas encore mis à jour leurs mesures sur leur site, mais « s’ils se conforment aux annonces du ministre, ce serait merveilleux et on pourra partir. »

La chronique de Marie-Eve Fournier « Ce chien Mira pourra-t-il traverser aux États-Unis en août ? »

Les nouvelles exigences

À partir du 1er août, tout chien traversant la frontière devra être âgé de plus de 6 mois, être micropucé et sembler en bonne santé.

Si le chien est vacciné contre la rage, le propriétaire devra fournir un formulaire rempli par un vétérinaire le certifiant. Ce formulaire sera valide pour la durée où le vaccin est efficace (soit un ou trois ans, selon s’il s’agit du premier vaccin ou des suivants).

S’il ne l’est pas, le propriétaire devra fournir un document rempli par un vétérinaire, datant de moins de 30 jours, valable pour une seule entrée aux États-Unis et certifiant que le chien n’a pas voyagé dans un pays à haut risque durant les six derniers mois.

« Donc le vaccin contre la rage n’est pas obligatoire pour traverser la frontière », résume la Dre Eve-Lyne Bouchard, présidente de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. « Mais certains États pourraient l’exiger. Pour les gens qui voyagent fréquemment, ce serait beaucoup plus simple de faire vacciner leur chien. »

Enfin, un formulaire d’importation sera demandé. Il s’agit d’un document que le propriétaire du chien (et non le vétérinaire) devra remplir et fournir à chaque fois qu’il traverse la frontière. « Pour moi, cette obligation n’est pas acceptable », a précisé le ministre, qui a souligné être en négociations avec les CDC pour alléger cette exigence.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre Mark Holland a annoncé que les mesures exigées par les États-Unis pour les personnes voyageant avec leurs chiens seront assouplies, du moins pour les voyageurs provenant du Canada.

Des exceptions possibles ?

Le ministre n’a pas caché son incompréhension face à ces nouvelles mesures du côté américain. « Je vais être franc. Quand j’ai vu ces nouvelles exigences, je me suis dit “Est-ce qu’ils sont sérieux ? Il va clairement y avoir des exceptions” », a-t-il lancé.

En ce qui concerne les chiens d’assistance ou les chiens-guides, comme les chiens Mira, Mark Holland a précisé qu’il souhaitait convaincre les CDC de faire une exception pour eux. De façon générale, il continue à plaider pour que tous les chiens provenant du Canada soient exemptés.

« Mais les États-Unis craignent sûrement que les gens essayent de contourner ces exigences en entrant sur leur territoire par le Canada », soupire la Dre Eve-Lyne Bouchard.

Ces nouvelles mesures, mises en place par les États-Unis, ont pour objectif d’éviter que la rage canine ne soit de nouveau introduite sur leur territoire : ils estiment l’avoir éradiquée depuis 2007. Le Canada n’est pas un pays à haut risque ; mais c’est le cas de certains pays d’Amérique du Sud, comme Cuba, le Brésil ou la Colombie.

Du côté canadien, les mesures envers les propriétaires de chiens provenant des États-Unis et entrant au Canada ne seront pas durcies.