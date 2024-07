(Whitecap Dakota First Nation, Saskatchewan) Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, doit présenter lundi des excuses à neuf Premières Nations du Manitoba et de la Saskatchewan, après des décennies pendant lesquelles le Canada a qualifié les nations dakota et lakota de réfugiées.

La Presse Canadienne

Les excuses de M. Anandasangaree, qui seront présentées lors d’une cérémonie dans la nation Whitecap Dakota, au sud de Saskatoon, sont qualifiées d’« historiques » par les autorités.

En étant qualifiées de réfugiées, les nations dakota et lakota n’ont pas été incluses dans les négociations de traités, car le Canada considérait ses membres comme des Américains malgré leur forte présence au nord de la frontière canado-américaine.

Ces nations ont historiquement eu une relation plus tendue avec le Canada, notamment en raison de réserves plus petites et de moins de soutien économique que les autres communautés autochtones.

La Première Nation Whitecap Dakota a signé un accord d’autonomie gouvernementale avec le Canada en 2023, qui les a officiellement reconnus comme peuples autochtones en vertu de la Constitution.

Il reconnaissait également la capacité des Dakotas de Whitecap à légiférer dans les réserves.