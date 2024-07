(Whitecap Dakota First Nation, Saskatchewan) Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones a présenté ses excuses à neuf Premières Nations du Manitoba et de la Saskatchewan, lundi, après que le gouvernement canadien a considéré des Dakota et des Lakota comme des « réfugiés américains » pendant des décennies.

La Presse Canadienne

Gary Anandasangaree a présenté ses excuses lors d’une cérémonie dans la communauté de la première nation Whitecap Dakota, au sud de Saskatoon. Le ministre a indiqué que ces groupes auraient dû être pleinement reconnus en tant que « peuples autochtones » au Canada.

« Aujourd’hui, au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, nous cherchons à réparer cette injustice en prononçant trois mots simples : nous sommes désolés », a indiqué le ministre.

« Nous reconnaissons que vous avez été traités comme des “Premières Nations de seconde classe” et des étrangers sur votre propre territoire au Canada – un Canada que vous avez contribué à défendre, à construire et à développer. »

Les excuses ont été accueillies lundi par les acclamations de la foule de plus de 650 personnes.

Les Dakota et les Lakota, qui possèdent des terres au Canada et aux États-Unis, jouissent depuis longtemps d’une forte présence dans le pays. Mais Ottawa ne les a jamais reconnus comme « peuples autochtones du Canada » en vertu de la Constitution. Au lieu de cela, ils étaient considérés comme des étrangers venus des États-Unis cherchant refuge contre l’armée américaine.

Les Dakota et les Lakota ont été vaincus par les Américains lors de combats dans les années 1860 et 1870, obligeant beaucoup d’entre eux à se déplacer vers le nord. Le Canada les a autorisés à rester, mais a ignoré leur titre foncier.

En conséquence, les Dakota et les Lakota n’ont pas été invités à signer des traités et n’ont reçu aucun droit issu de traités. Ils ont reçu des réserves plus petites et moins de soutien économique que les autres groupes autochtones.

Alliés lors de la guerre de 1812

Le ministre Anandasangaree a souligné lundi que l’incapacité du Canada à offrir une reconnaissance a blessé des générations de Dakota et de Lakota. Il a souligné qu’ils avaient prêté allégeance à la Couronne pendant la guerre de 1812, lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne.

« Pourtant, vous n’avez pas été accueillis par la Couronne comme des alliés précieux, mais comme des “réfugiés indiens américains”. C’était une erreur », a soutenu le ministre.

M. Anandasangaree a aussi souligné que ces Autochtones ont également été soumis au système des pensionnats fédéraux, à la « rafle des années 1960 » et à d’autres politiques qui ont porté préjudice aux Premières Nations.

« Il n’y a aucun moyen de réparer les années de traumatisme collectif que votre peuple et vos nations endurent encore aujourd’hui », a indiqué le ministre.

« Pourtant, malgré le racisme, la discrimination, l’exclusion sociale et économique et les préjudices persistants du colonialisme, votre dignité en tant que peuples autochtones demeure intacte. »

Le ministre a promis que le Canada travaillerait avec les Premières Nations pour élaborer des traités et des accords visant à affirmer leurs droits dans la Constitution.

La première nation Whitecap Dakota a signé en 2023 avec Ottawa un accord d’autonomie gouvernementale qui l’a officiellement reconnue comme « peuple autochtone » en vertu de la Constitution. Cet accord reconnaissait également la capacité des Dakota de Whitecap à légiférer dans leurs réserves.

Le chef de la première nation Whitecap Dakota, Darcy Bear, a déclaré lundi que ces excuses avaient été bien longues à venir.

« Nous avions des territoires des deux côtés de la frontière – et il n’y avait pas de frontière à l’époque – et nous sommes ici depuis des temps immémoriaux, a-t-il déclaré. [Les réserves] ont limité nos opportunités, mais tout va changer, et c’est ce que nous recherchons, cette reconnaissance. »