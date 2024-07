Manitoba et Saskatchewan Le Canada présentera ses excuses à neuf Premières Nations

(Whitecap Dakota First Nation, Saskatchewan) Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, doit présenter lundi des excuses à neuf Premières Nations du Manitoba et de la Saskatchewan, après des décennies pendant lesquelles le Canada a qualifié les nations dakota et lakota de réfugiées.