Plusieurs indicateurs étaient dans le rouge au printemps et laissaient présager le pire pour la saison des incendies de forêt au Canada. Finalement, la météo a jusqu’ici été plutôt favorable pour limiter les incendies et l’on connaît une saison « dans la moyenne ». Pour les prochains mois, le risque reste élevé dans l’ouest du pays, mais faible au Québec, estiment des experts du gouvernement fédéral.

La situation actuelle

« Nous avons bénéficié d’une météo favorable. Nous avons connu moins d’activité d’incendies de forêt que prévu et que l’an passé », explique Deryck Trehearne, directeur général du Centre des opérations du gouvernement (COG), lors d’un point de presse sur le sujet.

Actuellement, il y a 554 incendies actifs sur le territoire. 284 nécessitent une intervention, et parmi eux, 135 sont hors de contrôle. Au Québec, environ 70 incendies sont actifs, dont sept nécessitent une intervention.

Au total, 1,3 million d’hectares ont brûlé jusqu’ici-ce qui est proche de la moyenne pour cette période de l’année, qui est de 1,1 million d’hectares (sans compter l’année 2023). À la même date l’an dernier, près de 10 millions d’hectares avaient déjà brûlé.

Les conditions météorologiques des derniers mois

Les 12 derniers mois, on a observé un déficit de précipitations sur l’ensemble du pays. Les températures étaient aussi très au-dessus de la norme, atteignant jusqu’à +4 °C dans le nord du Nunavut.

D’avril à juin, le pays était divisé entre une sécheresse à l’Ouest et de fortes précipitations à l’Est. Le Québec et le Nunavut ont également enregistré des températures supérieures à la normale.

« Ce portrait peut masquer des évènements significatifs, comme la vague de chaleur survenue en juin dans l’Est du pays », souligne Sebastien Chouinard, directeur du Services météorologique d’Environnement Canada. « Un tel évènement est plus probable de se produire en raison des changements climatiques. »

Les prévisions

Il y a de fortes probabilités que les températures soient supérieures à la normale partout au Canada pour les prochains mois – en particulier dans l’Est, au Québec et dans les Maritimes. Les précipitations, quant à elles, pourraient être inférieures à la normale au nord des Prairies.

À cause d’une période prolongée de temps chaud et sec, dans l’Ouest, les risques d’incendie restent élevés pour juillet et août. « Pour le Québec et l’Ontario, il y a eu beaucoup d’épisodes de pluie », indique Sebastien Chouinard. « La balance entre ces précipitations, la chaleur et l’évaporation fait en sorte que le risque est assez réduit. »

Réduire le risque

La saison des incendies au Canada connaît sa période la plus intense en juillet et en août, rappellent les experts.

« Pendant cette période, il est plus important que jamais d’éviter d’allumer accidentellement des feux », souligne Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts. « Plusieurs provinces ont mis en place des restrictions à cet égard. »

Au Québec, la majorité des territoires situés au nord du 48e parallèle (à l’exception de la Gaspésie) sont actuellement visés par une interdiction de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de faire un feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité.

Qualité de l’air et aide internationale

Pour le moment, l’aide internationale n’a pas été requise cette année pour maîtriser les incendies. « Les États-Unis et le Mexique vivent cependant une saison d’incendies de forêt importante, donc nous surveillons cette situation au cas où le Canada devrait aller les aider », souligne Deryck Trehearne.

Les experts disposent également d’un outil permettant de prévoir le déplacement de la fumée selon les vents, pour émettre des avis dans les régions susceptibles de voir leur qualité de l’air dégradée. Depuis le début de la saison, le nombre d’alertes émises est proche de la moyenne des dernières années – et beaucoup moins élevé qu’en 2023.