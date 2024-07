(Montréal) Jusqu’à présent, la superficie brûlée au Canada par les incendies de forêt se situe près de la moyenne annuelle et « des niveaux élevés d’activité des feux » restent « probables cet été » selon des représentants du gouvernement fédéral.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Au printemps, certains indicateurs relatifs aux incendies de forêt faisaient craindre le pire aux représentants du gouvernement fédéral.

Mais jusqu’à présent, les activités des incendies de forêt ne sont pas supérieures à la normale.

« Nous avons été bénis par une météo favorable et nous avons connu moins d’activité d’incendies de forêt que prévu », a indiqué Deryck Trehearne, directeur général au centre des opérations du gouvernement pour Sécurité publique Canada, lors d’une conférence de presse vendredi matin.

Toutefois, a-t-il ajouté, « on entre dans le sommet de la saison typique des incendies et ce qu’on voit aujourd’hui, c’est une augmentation des activités d’incendies de forêt de façon générale ».

Le risque est particulièrement élevé en Colombie-Britannique, en Alberta, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le nombre de feux actifs augmente et il y a maintenant 284 incendies de forêt au Canada, dont 135 sont hors de contrôle.

« Jusqu’à présent, un certain nombre d’incendies ont mis en danger des communautés » et « des infrastructures critiques », a rappelé Deryck Trehearne en mentionnant le feu qui a menacé la centrale électrique de Churchill Falls au Labrador en juin et l’incendie qui a forcé l’évacuation de milliers de personnes dans la région de Fort McMurray en Alberta au mois de mai.

Appel à la prudence au Québec

Au Québec, sur les 61 feux actifs, 7 sont hors de contrôle et la SOPFEU appelle à la prudence, car les prévisions de temps sec font augmenter les risques d’incendie de forêt de façon exponentielle dans certaines régions pour atteindre les niveaux élevé et très élevé.

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est entrée en vigueur jeudi et s’applique au Nord-du-Québec, à la Côte-Nord, au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie, ainsi qu’à l’Abitibi-Témiscamingue.

Près de 1,3 million d’hectares ont brûlé

À pareille date l’an dernier, le Canada était sur le point de franchir la barre de 10 millions d’hectares de forêt brûlés.

En date du 12 juillet 2024, 1,3 million d’hectares ont brûlé.

Avant la saison historique de 2023, la moyenne de superficie brûlée sur 10 ans était de 1,1 million d’hectares pour le 12 juillet.

En incluant la saison 2023, la moyenne sur 10 ans est plutôt de 1, 8 millions d’hectares.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, de « fortes probabilités de températures supérieures à la normale pour toutes les régions » sont prévues pour les mois de juillet, août et septembre.