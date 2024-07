Des pompiers combattant l’incendie de 130 hectares de Little Oliver Creek.

Le nombre d’incendies de forêt en cours en Colombie-Britannique a augmenté de plus de 20 pour atteindre environ 130. La vague de chaleur a contribué à cette hausse.

La Presse Canadienne

Deux incendies de forêt dignes d’intérêt, c’est-à-dire très visibles ou représentant une menace pour la sécurité publique, sont situés dans le nord-ouest de la province.

Le BC Wildfire Service indique que la fumée de l’incendie de 130 hectares de Little Oliver Creek est visible depuis l’autoroute 16 et la région de Terrac, tandis que l’incendie de 240 hectares de Hook Creek est hors de contrôle au nord, près de la frontière du Yukon.

Dans le nord-est de la Colombie-Britannique, la Première Nation de Fort Nelson a envoyé un ordre d’évacuation mardi pour la réserve de Kahntah, indiquant aux résidents qu’ils devaient partir par bateau en raison de la menace d’un incendie hors de contrôle découvert la veille.

Le service de lutte contre les incendies de forêt a annoncé qu’une interdiction d’allumer des feux de camp dans toute la province entrerait en vigueur vendredi à midi, à l’exception du district forestier de Haida Gwaii.

Ces incendies surviennent alors qu’une vague de chaleur commence à s’éloigner de la côte pour se diriger vers les Prairies, tandis que les avertissements de chaleur d’Environnement Canada restent en vigueur pour le nord-est de la Colombie-Britannique et certaines parties du centre et du sud de l’intérieur de la province.

La carte du service des incendies de forêt montre un groupe d’environ deux douzaines de nouveaux incendies dans la région de Cariboo.

À Quesnel, à l’ouest des nouveaux incendies, Environnement Canada prévoit que la température atteindra 31 °C mercredi, avec un risque d’orage.

Les températures ont baissé à des niveaux plus appropriés pour la saison dans la région métropolitaine de Vancouver et sur l’île de Vancouver mercredi, et un front froid devrait balayer le nord de la Colombie-Britannique jeudi.

Mais le mercure devrait tout de même atteindre 39 °C à Kamloops mercredi et des températures de l’ordre de 30 °C devraient persister au moins jusqu’à mardi.

Le BC Wildfire Service souligne que le front froid dans le nord de la Colombie-Britannique devrait générer des vents forts, des orages et un risque d’éclairs dans cette région en proie à la sécheresse. Il s’attend à ce que des incendies de forêt y éclatent.

Il ajoute que son personnel surveille et évalue constamment les conditions et que des ressources sont déployées dans les zones où le risque est le plus élevé.

Selon Environnement Canada, 37 records quotidiens de température ont été égalés ou battus en Colombie-Britannique mardi.

La région de Lytton a de nouveau été un point chaud, enregistrant un maximum quotidien de 42,5 °C et battant le record précédent (40,6 °C), établi le 9 juillet 1975.

Des dizaines de records quotidiens sont tombés dimanche, lundi et mardi en Colombie-Britannique.