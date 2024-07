La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a entrepris mardi une tournée pancanadienne visant à sensibiliser la population aux enjeux liés à la santé mentale.

La Presse Canadienne

De passage à St. Johns, à Terre-Neuve-et-Labrador, la cheffe d’État a assisté à un atelier sur le bien-être organisé par Lifewise Mental Health Peer Services, un organisme qui œuvre à la formation sur le soutien par les pairs, rapporte un communiqué. Elle a également pris part à une rencontre d’échange avec des travailleurs du réseau de la santé « afin de mettre en lumière leur travail et la façon dont leurs programmes pourraient inspirer d’autres initiatives à travers le pays ».

Mercredi, la gouverneure générale visitera un centre de traitement de la dépendance aux opioïdes à Happy Valley-Goose Bay, toujours à Terre-Neuve-et-Labrador, où elle doit séjourner jusqu’à vendredi dans le cadre de sa première visite officielle dans la province.

D’autres arrêts de la tournée devraient être dévoilés en temps et lieu, indique le Bureau de la gouverneure générale. La tournée devrait s’étendre sur une année et avoir lieu dans différentes régions du pays. Le communiqué indique que Mme Simon souhaite rencontrer « des personnes de tous âges ayant vécu des expériences en lien avec la santé mentale, ainsi que des praticiens de la santé et des experts reconnus, afin de promouvoir les pratiques innovantes appliquées dans ce domaine ».

Le fruit de ces visites et ses réflexions doivent être partagés dans le cadre d’une table ronde sur la santé mentale et le bien-être qui sera organisée à Rideau Hall. Y seront invités différents intervenants qui contribueront à former « un réseau national d’experts, de partenaires et de praticiens pluridisciplinaires animés d’une volonté commune de promouvoir la santé mentale au Canada. »