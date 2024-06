Daniel Lavoie et Kent Nagano décorés

(Ottawa) L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie, le chef d’orchestre Kent Nagano sont au nombre des 83 nominations ou promotions au sein de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au pays.

La Presse Canadienne

Dans un document présentant les récipiendaires, le bureau de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, décrit M. Lavoie comme « un ambassadeur de premier plan » pour la culture franco-canadienne qui a été « catapulté » au sommet des palmarès avec « l’incontournable » chanson « Ils s’aiment ».

M. Nagano, qui a dirigé pendant près de 15 ans l’Orchestre symphonique de Montréal, est salué pour sa prestigieuse carrière internationale.

« Il a présenté en primeur et commandé de nombreuses œuvres à des compositeurs canadiens, diffusant ainsi dans le monde entier les musiques uniques de Montréal, du Québec et du Canada », souligne-t-on.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Kent Nagano

L’ancienne présidente et cheffe de la direction du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, est la seule Canadienne qui accède au grade de compagnon, soit le plus haut rang au sein de l’Ordre. Il s’agit d’une promotion dans son cas.

Le bureau de la gouverneure générale la décrit comme une « figure incontournable de la finance au Canada » qui a contribué à la « croissance remarquable » de la coopérative au pays et à l’international.

Parmi les autres nominations, on retrouve les noms de l’économiste et ancien gouverneur de la Banque du Canada Stephen Poloz, la journaliste Joyce Napier, le communicateur scientifique Pierre Chastenay, la chanteuse punk rock Avril Lavigne et l’entrepreneur social Pierre Legault.

L’Ordre du Canada vise à souligner la contribution « extraordinaire » de Canadiens à leur pays. Il a été créé en 1967 et a pour devise « Ils désirent une patrie meilleure ».