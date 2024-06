(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, exhorte les Canadiens à quitter le Liban, de plus en plus instable, pendant qu’ils le peuvent.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié mardi, Mme Joly affirme que « la situation sécuritaire au Liban devient de plus en plus volatile et imprévisible en raison de la violence soutenue et croissante entre le Hezbollah et Israël et pourrait se détériorer davantage sans avertissement ».

Mme Joly dit que ce n’est pas le moment de se rendre au Liban et que pour les Canadiens qui s’y trouvent actuellement, il est temps de partir tant que les vols commerciaux restent disponibles. Elle prévient que si le conflit armé s’intensifie, cela pourrait affecter la capacité des personnes à quitter le pays et la capacité du Canada à fournir des services consulaires.

Le Canada n’offre actuellement pas de départs ou d’évacuations assistés pour les Canadiens au Liban, et ceux-ci ne sont pas garantis.

La ministre Joly exhorte les Canadiens au Liban à consulter régulièrement les avis aux voyageurs du gouvernement fédéral et à s’inscrire auprès du Service fédéral des Canadiens à l’étranger pour recevoir des mises à jour importantes.

« Les Canadiennes et les Canadiens doivent s’assurer que leurs documents de voyage, ainsi que ceux de leur conjointe ou conjoint et de leurs enfants à charge, sont toujours à jour et sécurisés », a ajouté Mme Joly.

Le gouvernement affirme que les Canadiens qui ont besoin d’une assistance consulaire d’urgence doivent contacter l’ambassade du Canada au Liban au 961 4726 700 ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada, à Ottawa.

Ottawa a également annoncé mardi de nouvelles mesures contre le Hamas, sanctionnant neuf individus et deux entités qui, selon lui, ont participé aux attaques du 7 octobre contre Israël.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient « participé directement ou indirectement à la facilitation, au soutien et au versement d’un financement évalué comme faisant partie intégrante de la planification et de l’exécution des attaques contre Israël le 7 octobre 2023 ».