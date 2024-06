Donald Trump et Joe Biden

(Washington) Les provinces canadiennes plaident déjà la cause de la coopération entre le Canada et les États-Unis auprès des démocrates et des républicains en vue de la prochaine élection présidentielle américaine en novembre.

La directrice générale de la Future Borders Coalition et experte des relations canado-américaines, Laura Dawson, dit constater que les provinces et le gouvernement fédéral accélèrent leurs efforts en ce sens.

Le premier ministre Justin Trudeau, élu en octobre 2015, avait été critiqué pour ne pas s’être préparé à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, l’année suivante. La relation entre les deux pays au cours des quatre années qui ont suivi a été cahoteuse.

Le gouvernement canadien se veut plus proactif en 2024. Il a déjà établi des liens avec les équipes de Donald Trump et de Joe Biden qui seront vraisemblablement les principaux candidats d’une élection présidentielle qui s’annonce très serrée.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, se rend souvent aux États-Unis. L’ambassadrice du Canada à Washington, Kirsten Hillman, joue aussi sa partition en rencontrant des dirigeants locaux, des groupes d’intérêts et des personnalités du milieu des d’affaires.

Mme Dawson dit que des représentants fédéraux parlent à leurs collègues américains pour rappeler l’importance des relations entre les deux pays.

Les provinces, elles, s’occupent de sujets plus précis comme l’énergie hydro-électrique, les enjeux agricoles, les chaînes d’approvisionnement dans un secteur particulier et les investissements communs à l’échelle locale et régionale.

« Le gouvernement fédéral compte vraiment sur les représentants provinciaux pour identifier de façon précise les secteurs dans lesquels les Américains et les Canadiens collaborent », lance Mme Dawson.