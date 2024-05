(Surrey) La police de la Colombie-Britannique a inculpé un quatrième ressortissant indien pour le meurtre, l’année dernière, du militant sikh Hardeep Singh Nijjar.

La Presse Canadienne

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides de la province a déclaré qu’Amandeep Singh, 22 ans, était déjà sous la garde de la police régionale de Peel, en Ontario, pour des accusations liées aux armes à feu sans rapport avec le meurtre.

Les enquêteurs affirment que les preuves dans l’affaire Nijjar étaient « suffisantes » pour que le service des poursuites de la Colombie-Britannique accuse Amandeep Singh de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Amandeep Singh

Ils précisent qu’aucun autre détail sur l’arrestation ne peut être divulgué en raison des enquêtes et des procédures judiciaires en cours.

Plus tôt ce mois-ci, la police a arrêté trois ressortissants indiens à Edmonton et les a accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre lors de la mort de M. Nijjar, qui a été abattu dans le stationnement du temple sikh de Surrey, en Colombie-Britannique, où il était président.

La mort de Hardeep Singh Nijjar a déclenché des tensions entre le Canada et l’Inde, le premier ministre Justin Trudeau affirmant que des renseignements crédibles liaient le meurtre au gouvernement indien, tandis que les responsables indiens niaient toute implication.