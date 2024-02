(Ottawa) Tous les contrats accordés par le gouvernement fédéral à Dalian Enterprises inc. et qui sont encore actifs sont suspendus. Le président et fondateur de la firme, David Yeo, était à la fois un consultant privé et un fonctionnaire pour le ministère de la Défense nationale. Il a été suspendu mercredi.

« Ce n’est pas normal », a réagi la présidente du Conseil du Trésor et ex-ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Le contrôleur général a été mandaté par Mme Anand pour mener un examen minutieux de tous les contrats accordés à cette entreprise. Dalian est l’une des firmes au cœur du fiasco financier d’ArriveCAN. Après GC Strategies qui en a reçu pour 19 millions, Dalian est la firme de consultants qui a obtenu les plus gros contrats pour ArriveCAN, soit près de 8 millions, selon un rapport dévastateur de la vérificatrice générale.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ex-ministre de la Défense nationale

« Cet individu devrait être immédiatement congédié, une enquête policière immédiate devrait être menée sur sa conduite et celle de l’entreprise à laquelle il est associé, ainsi qu’une enquête plus large au sein de la fonction publique sur la manière dont ces contrats ont été autorisés depuis si longtemps », a réagi le chef conservateur Pierre Poilievre.

La Presse a révélé mardi que le président et fondateur de Dalian, David Yeo, avait ouvert deux sociétés dans des paradis fiscaux depuis 2011. Un geste qui n’a rien d’illégal en soi, mais qui devrait servir de « drapeau rouge », selon le chef de la direction de la firme d’enquêtes privée Vidocq, Jonathan Légaré.

L’entreprise est en train de se départir d’une partie de ses bureaux au centre-ville d’Ottawa. Elle partage un bureau commercial de deux étages avec Coradix Technology Consulting avec qui elle forme une coentreprise. Le président de cette société avait affirmé en comité parlementaire l’automne dernier que 99 % des contrats de Dalian provenaient du gouvernement fédéral depuis 2007.

D’autres détails suivront.

Avec Vincent Larouche, La Presse