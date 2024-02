(Winnipeg) Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, ont annoncé un financement de plus de 633 millions pour les soins de santé.

La Presse Canadienne

Près de 434 millions sont destinés à soutenir le plan triennal du Manitoba visant à améliorer les soins de santé et environ 199 millions sont destinés à renforcer les soins aux personnes âgées.

Dans un communiqué de presse, les gouvernements affirment que le financement vise à soutenir l’objectif du Manitoba d’embaucher 400 médecins, 300 infirmières, 200 auxiliaires médicaux et 100 préposés aux soins à domicile supplémentaires.

Le gouvernement provincial et Ottawa affirment qu’ils s’efforcent également d’éliminer les obstacles qui empêchent les médecins et les professionnels de la santé formés à l’étranger d’exercer au Manitoba.

Il y a un peu plus d’un an, Ottawa a annoncé un financement de 196 milliards sur les 10 prochaines années pour aider les provinces et les territoires à améliorer l’accès aux soins de santé – dont environ 46 milliards sont de nouveaux fonds.

Le Manitoba est la septième province ou territoire à signer officiellement l’accord, après la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest.

Toutes les provinces et territoires ont accepté en principe l’accord sur la santé, à l’exception du Québec, qui estime qu’il n’a pas à rendre compte à Ottawa de la façon dont l’argent est dépensé.