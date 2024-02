(Ottawa) La vérificatrice générale est incapable de déterminer le coût exact d’ArriveCan vu la mauvaise tenue des livres comptables de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), constate-t-elle dans un rapport dévastateur dévoilé lundi. Karen Hogan estime tout de même que l’application, dont la facture s’élevait au départ à 80 000 $, a coûté environ 59,5 millions aux contribuables.

« Bien des questions que posent les parlementaires et la population canadienne au sujet de l’application ArriveCan restent sans réponse, remarque-t-elle. Le manque de renseignements pour appuyer les dépenses et les décisions liées à ArriveCan a compromis la reddition de comptes. »

L’application ArriveCan, développée dans l’urgence de la pandémie de COVID-19, devait coûter au départ 80 000 $ pour ses trois versions pour les iPhone, les appareils Android et un site Web. Or, elle a nécessité 177 mises à jour entre son lancement à la fin du mois d’avril 2020 jusqu’à la levée des mesures sanitaires en octobre 2022.

Les voyageurs devaient y indiquer leur statut vaccinal et leurs coordonnées à leur arrivée au Canada. Son usage n’est plus obligatoire depuis le 1er octobre 2022, mais elle peut encore être utilisée pour faire les déclarations de douane et d’immigration dans les grands aéroports du pays.

Le rapport de la vérificatrice générale fait état de nombreuses lacunes et faiblesses à toutes les étapes du projet, soit dès la conception, la surveillance et enfin la reddition de compte.

Elle remarque que 18 % des factures vérifiées dans son échantillon ne contenaient pas suffisamment de renseignements pour qu’elle puisse déterminer s’il s’agissait de dépenses liées à ArriveCan ou à un autre projet.

« Nous avons constaté que dans bien des cas, aucune information détaillée sur les travaux exécutés ne figurait sur les factures et les feuilles de temps connexes soumises par les entrepreneurs que l’Agence avait approuvées », écrit-elle.

La plus grosse part des 59,5 millions est allée à l’entreprise de consultants GC Strategies à qui le gouvernement a versé 19,1 millions, selon les estimations de la vérificatrice générale. L’octroi du premier contrat à cette entreprise est toutefois nébuleux puisqu’il n’existe aucune documentation sur les discussions à cet effet qui ont « abouti à un processus non concurrentiel ».

L’ASFC a lancé une enquête sur la conduite de certains de ses employés dans ce dossier. Elle a également transféré certaines informations à la Gendarmerie royale du Canada.