Commémoration de l’Holocauste Deborah Lyons déplore la montée de l’antisémitisme au Canada depuis la guerre à Gaza

(Ottawa) L’envoyée spéciale canadienne pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme soutient que la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste n’a jamais été aussi importante et poignante qu’en 2024 à cause de la montée de l’antisémitisme provoquée par la guerre en cours au Moyen-Orient.