(Melfort) Une ambulance s’est rendue jusqu’à une maison pour soigner une victime d’une attaque au couteau, tandis qu’un massacre se déroulait dans une Première Nation de la Saskatchewan. Mais d’autres véhicules médicaux d’urgence se sont rendus au bureau de la bande. Voilà ce qu’a révélé, lundi, une enquête du coroner.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

« Il y avait beaucoup de patients, particulièrement au début, (et) il n’y avait pas beaucoup d’ambulanciers paramédicaux sur place », a déclaré Sherri Julé, directrice des services médicaux d’urgence du nord de la Saskatchewan, lors de l’enquête à Melfort.

Mme Julé a expliqué comment les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux de l’attaque au couteau le 4 septembre 2022. Myles Sanderson a tué 11 personnes et en a blessé 17 autres dans la Première Nation de James Smith et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon.

Sanderson est décédé en détention quelques jours plus tard.

Un appel est arrivé à 5 h 44 indiquant que des ambulanciers paramédicaux pourraient être nécessaires à la Première Nation, selon l’enquête.

Mme Julé a déclaré qu’une ambulance de Melfort a été envoyée 17 secondes plus tard et est arrivée à la Première Nation à 6 h 23. Trois personnes, dont deux grièvement blessées, sont arrivées à l’hôpital de Melfort à 8 h 17.

Peu de temps après ce premier appel, l’enquête a révélé qu’il y avait clairement eu de nombreux blessés et que le tueur était en liberté.

Sherri Julé a raconté que des ambulances étaient stationnées au bureau de la bande, où la police et un agent de protection de la nature pouvaient assurer la sécurité.

« (Les ambulanciers) se sentaient très en sécurité grâce à la présence de la police », a-t-elle affirmé, ajoutant que les blessés avaient été emmenés au bureau de la bande par des membres de la communauté ou des agents.

L’enquête vise à établir les évènements qui ont conduit aux meurtres, qui sont les personnes mortes, ainsi que le moment et le lieu où chaque personne a été tuée. Le jury, composé de six personnes, peut également formuler des recommandations pour éviter des décès similaires.

Mme Julé a déclaré que les trois ambulances aériennes STARS en Saskatchewan sont intervenues. Des ambulances ont été envoyées de Melfort, Tisdale et Prince Albert.

Seize patients ont été soignés, a-t-elle précisé, et ils ont tous survécu.

« Nous n’avons jamais rien eu d’une telle ampleur »

La deuxième semaine de l’enquête du coroner a commencé avec des témoignages sur la façon dont la province a réagi aux attaques au couteau.

L’inspecteur Alex Heron, des Services de protection provinciaux, a déclaré que 53 membres de l’antenne avaient été appelés sur les lieux pendant quatre jours, y compris des patrouilleurs routiers et des agents de conservation.

« Nous n’avons jamais rien eu d’une telle ampleur auparavant », a déclaré M. Heron.

L’enquête devait entendre plus tard lundi le témoignage de l’équipe d’exécution des mandats de la province (WEST).

Un aperçu fait par la GRC de ce massacre indique que Sanderson s’est rendu dans la Première Nation pour vendre de la cocaïne. Dans les jours précédant les meurtres, il avait semé le chaos avec son frère, Damien Sanderson.

Damien Sanderson a été le premier à être tué. Le sergent d’état-major Carl Sesely, un profileur criminel de la GRC, a déclaré vendredi lors de l’enquête que c’était parce qu’il gênait son frère.

Myles Sanderson est ensuite passé d’une maison à l’autre dans la communauté, poignardant et tuant des gens. M. Sesely a déclaré que certaines victimes avaient été ciblées parce que Sanderson pensait qu’elles étaient associées à un gang. D’autres ont gêné sa « mission », a déclaré M. Sesely.

L’enquête a révélé que Sanderson avait des antécédents de violence et d’incarcération. Ses antécédents criminels comprenaient 59 condamnations à l’âge adulte. Il se trouvait illégalement en liberté au moment des meurtres.

Le psychologue aux enquêtes criminelles Matt Logan a déclaré lors de l’enquête la semaine dernière que Sanderson avait de nombreux traits psychopathiques.

S’appuyant sur les dossiers judiciaires et pénitentiaires, ainsi que sur les membres de la communauté, M. Logan a décrit Sanderson comme ayant eu une enfance instable et marquée par de mauvais traitements. Sanderson luttait contre la dépendance à l’alcool et prenait de la méthamphétamine et de la cocaïne.

Sa conjointe de fait, Vanessa Burns, a également témoigné pendant 14 ans de violence conjugale de la part du père de ses cinq enfants. L’enquête a appris comment Sanderson l’avait attaquée à plusieurs reprises alors qu’elle était enceinte.

Une deuxième enquête portant sur la mort du tueur est prévue en février.

Les familles des victimes affirment que l’enquête a été difficile.

Deborah Burns, dont le père, Earl Burns Sr, a été tué, a déclaré vendredi que cela avait été épuisant. Mais « j’ai l’impression d’obtenir des réponses ».