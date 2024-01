Principe de Jordan La Société de soutien à l’enfance des Premières Nations affirme qu’Ottawa échoue

(Ottawa) La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations affirme que le Canada échoue systématiquement à répondre aux exigences du « principe de Jordan », qui prévoit de financer rapidement les services de santé et les services sociaux destinés aux enfants, et de déterminer plus tard quel ordre de gouvernement devra payer.