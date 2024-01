Froid extrême et vents forts, conditions routières difficiles à Vancouver

(Vancouver) Environnement Canada constate qu’un froid extrême et que des vents mordants se sont emparés de l’ouest du Canada et qu’ils ne se lâcheront pas prise avant au moins samedi.

La Presse Canadienne

Les avertissements de froid de l’agence fédérale s’étendent de l’île de Vancouver, au sud-ouest, jusqu’à la région de la baie d’Hudson, au nord-est. Les météorologues préviennent que les rafales de vent peuvent donner l’impression que les températures peuvent atteindre 40, voire 55 degrés Celsius sous zéro dans certaines régions.

Pendant la nuit de vendredi, le mercure est descendu à 33 degrés sous zéro à Prince George, en Colombie-Britannique, à moins 31 à Whitehorse au Yukon, à moins 34 à Calgary et moins 36 à Edmonton, en Alberta, à moins 28 à Regina et à moins 32 à Saskatoon, en Saskatchewan, à moins 25 à Winnipeg au Manitoba et à moins 42 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Cela signifie que des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée, en particulier en cas de refroidissement éolien.

Les autorités demandent aux personnes qui s’aventurent à l’extérieur de surveiller les symptômes, notamment l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les douleurs et faiblesses musculaires, l’engourdissement ou le changement de couleur des doigts et des orteils.

Même si un froid aussi intense met tout le monde en danger, Environnement Canada affirme que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur et celles qui n’ont pas d’abri adéquat.