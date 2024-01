Trudeau et Zelensky s’entretiennent au téléphone pour le Nouvel An

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a « offert ses condoléances » au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d’un appel téléphonique qui a eu lieu lundi, alors que l’Ukraine est aux prises avec des attaques de la Russie pour un deuxième hiver consécutif.

La Presse Canadienne

Dans un compte-rendu résumant la conversation entre les deux dirigeants, le bureau du premier ministre a indiqué que M. Trudeau a profité de cet appel pour offrir ses condoléances, au nom des Canadiens, « pour les morts insensées en Ukraine causées par la forte augmentation des attaques aveugles menées par la Russie, notamment contre des infrastructures civiles critiques comme les appartements, les écoles et les hôpitaux ».

« Les deux dirigeants ont discuté de la situation sur le terrain et des besoins de l’Ukraine pour les mois à venir. Ils ont souligné l’étroite collaboration entre le Canada et ses partenaires afin de répondre aux besoins de l’Ukraine, notamment en matière de soutien sur le plan macroéconomique et de l’assistance militaire à l’Ukraine », peut-on lire dans le résumé fourni par le cabinet du premier ministre.

« Le premier ministre Trudeau a réitéré l’engagement du Canada à poursuivre sa collaboration avec ses alliés et ses partenaires afin de fournir à l’Ukraine tout ce dont elle a besoin, aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-on ajouté.

Vendredi dernier, M. Trudeau et plusieurs ministres du gouvernement fédéral s’étaient portés à la défense de l’Ukraine sur les réseaux sociaux, à la suite d’une opération importante lors de laquelle la Russie avait tiré une centaine de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes, faisant au moins 30 morts.

Lors de leur appel de lundi, MM. Trudeau et Zelensky en ont aussi profité pour échanger des vœux en ce début de nouvelle année.

M. Trudeau se trouve actuellement en Jamaïque, où il passe des vacances en famille.