(Ottawa) Après 1019 jours passés sous les verrous en Chine, Michael Kovrig pensait son calvaire enfin terminé. Voici qu’il se prolonge en raison des allégations d’espionnage formulées par Michael Spavor.

« Je n’ai jamais été impliqué dans des activités d’espionnage », tranche l’ancien employé du ministère canadien des Affaires étrangères dans une déclaration transmise à La Presse.

Le régime chinois n’a d’ailleurs lui-même fait « aucune allégation selon laquelle j’aurais été un agent de renseignement, ni ne mentionnaient Michael Spavor », note celui qui a recouvré sa liberté en 2021.

Et donc, apprendre dans les pages du Globe and Mail que l’autre des « deux Michael » l’accuse d’être à l’origine de leur arrestation, et qu’il a en plus retenu les services d’un avocat, l’a replongé dans le cauchemar.

Nos familles et nous-mêmes avons terriblement souffert pendant les 1019 jours de notre détention. Répéter ces allégations sur les raisons de notre détention ne font que prolonger une douleur que nous nous efforçons de dépasser. Michael Kovrig

Michael Kovrig a servi comme diplomate pour le Canada en Chine de 2014 à 2016. L’un de ses mandats était de collaborer avec les autorités chinoises afin d’amener les Nord-Coréens à cesser de développer et de contribuer à la prolifération d’armes nucléaires.

Un compatriote avait justement ses entrées à Pyongyang : Michael Spavor, dont l’un des faits d’armes est l’organisation de la rencontre entre Kim Jong-un et le joueur de basket Dennis Rodman.

Le diplomate a donc rencontré l’entrepreneur, parce que mieux comprendre la Corée du Nord implique de parler avec des personnes qui connaissaient bien le pays, de faire des analyses et de formuler des recommandations.

« Toute insinuation selon laquelle je n’aurais pas été transparent dans mes interactions avec Michael Spavor est fausse », insiste celui qui est revenu à l’emploi du International Crisis Group (ICG), où il était lorsqu’il a été arrêté en décembre 2018.

Se défendre, encore

Son employeur balaie ces allégations du revers de la main. « Michael était un otage politique, arrêté et détenu par la Chine dans le cadre d’un chantage à l’encontre du gouvernement du Canada », a déclaré un porte-parole de l’ICG.

Au gouvernement, où l’on pourrait se retrouver avec une poursuite de plusieurs millions de dollars sur les bras, on n’a pas commenté directement les allégations faites par celui qui menace d’entamer ces démarches judiciaires.

En revanche, Ottawa a averti que cela ne faisait qu’« alimenter la théorie non fondée » que la Chine a invoquée pour justifier la détention arbitraire des deux Michael. À Pékin, on n’a d’ailleurs pas tardé à sauter sur l’occasion pour la réitérer.

C’est également ce que plaide Michael Kovrig. C’est ce qu’il a plaidé encore et encore dans la geôle chinoise où il a croupi pendant près de trois ans de sa vie, après que le Canada eut arrêté Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis.

« Bien que j’aie été soumis à des mois de détention, de coercition, d’interrogatoire, de torture psychologique, de solitude et d’incertitude, j’ai toujours affirmé mon innocence lors de mon arrestation et à nouveau lors de mon procès », souligne-t-il.

« Je continue à le faire aujourd’hui », se désole-t-il.

Dans le Globe and Mail, le 18 novembre dernier, l’avocat dont Michael Kovrig a retenu les services, John Kingman Philipps, allègue que son client a été arrêté par la Chine en raison des informations qu’il aurait transmises sur le régime nord-coréen.

Or, avant d’être épinglé par les autorités chinoises, le 10 décembre 2018, cette même Chine « ne m’a donné aucune indication selon laquelle mon travail et mes voyages en Chine pouvaient poser problème », se défend l’ancien diplomate.

À preuve, il fait remarquer qu’en octobre de la même année, c’est-à-dire moins de deux mois avant son incarcération, il avait été invité à prendre part au 8e Forum Xiangshan, à Pékin, à titre de panéliste.

Difficile retour à la normale

La Chine a toujours nié que Michael Kovrig était un otage politique. En septembre 2021, les médias d’État chinois ont rapporté qu’il avait reconnu s’être livré à de l’espionnage. « C’est totalement faux. Ce n’est pas le cas », assure Michael Kovrig.

Au final, il est redevenu un homme libre. Dans les heures ayant suivi la libération de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, un avion du gouvernement ramenait les deux Michael au bercail.

S’il s’est fait discret par la suite, on l’a tout de même vu recevoir une ovation monstre à la Chambre des communes – au côté de son compagnon d’infortune – lors de la visite du président américain Joe Biden, en mars dernier.

En septembre dernier, aux Nations unies, il a participé à un dialogue de haut niveau sur la détention arbitraire convoqué par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Il n’a pas encore souhaité parler publiquement de ce qu’il a vécu en détention, exposer les conditions difficiles dans lesquelles il a été détenu. Ce chapitre douloureux se rouvre avec les allégations de Michael Spavor.

« Pendant son incarcération, Michael a fait preuve d’une force d’âme et d’un caractère hors du commun », a fait valoir dans une déclaration l’ICG, qui a œuvré inlassablement en faveur de sa libération, à l’instar de son ancienne conjointe, Vina Nadjibulla.

« Il a gagné le respect des gens du monde entier. Nous pensons qu’il a également gagné le droit à un certain degré de discrétion et d’espace pour poursuivre sa vie », a conclu l’organisation.

L’avocat de Michael Spavor a réclamé la même chose. « Nous vous prions de respecter [sa] vie privée et de transmettre toute requête à notre bureau », a signalé Me Kingman Philipps.