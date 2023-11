Un véhicule explose sur un pont reliant le Canada et les États-Unis

Un véhicule a explosé mercredi sur un pont qui relie le Canada et les États-Unis à la hauteur de Niagara Falls. Le FBI affirme mener une enquête sur l’explosion et qualifie la situation de « très fluide ».

Dans une déclaration publiée en ligne, le FBI affirme que son bureau de Buffalo « enquête présentement sur une explosion de véhicule au pont Rainbow, une traversée frontalière entre les États-Unis et le Canada à Niagara Falls ».

« La situation est très fluide », ajoute l’organisme.

Il n’est pas clair pour le moment si le véhicule tentait d’entrer aux États-Unis ou au Canada.

La Police provinciale de l’Ontario a annoncé que le pont Rainbow était fermé dans les deux directions, vers le Canada et vers les États-Unis. Quatre postes frontaliers de la région de Niagara ont été fermés pour le moment.

« C’est une situation qui évolue de minute en minute, et évidemment, on prendra les décisions qui s’imposent quand on aura des renseignements », a fait savoir le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic Leblanc, à savoir si d’autres postes frontaliers pourraient éventuellement être fermés.

Le cabinet du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué que ce dernier avait été informé de la situation par sa conseillère à la sécurité nationale et au renseignement et qu’il était en contact avec les autorités américaines.

« Le ministre de la Sécurité publique, la Gendarmie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont pleinement engagés et apportent tout le soutien nécessaire », a ajouté sa directrice des communications, Vanessa Hage-Moussa.