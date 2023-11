Un véhicule a explosé mercredi à un poste frontalier américain qui permet d’accéder au Canada à la hauteur de Niagara Falls. Le FBI affirme mener une enquête sur l’explosion et qualifie la situation de « très fluide ». Au total, quatre traverses frontalières ont été fermées en réaction à cette situation « extrêmement sérieuse », a annoncé Justin Trudeau.

Dans une déclaration publiée en ligne, le FBI affirme que son bureau de Buffalo « enquête présentement sur une explosion de véhicule au pont Rainbow, une traversée frontalière entre les États-Unis et le Canada à Niagara Falls ».

« La situation est très fluide », ajoute l’organisme.

Le véhicule en question se trouvait du côté américain lorsqu’il aurait accéléré avant de heurter les installations du poste frontalier menant au pont Rainbow, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias américains.

PHOTO DEREK GEE, ASSOCIATED PRESS Les débris après l'explosion à un poste frontalier américain qui permet d’accéder au Canada à la hauteur de Niagara Falls.

Deux personnes se trouvant dans le véhicule seraient décédées et un agent frontalier aurait été blessé.

La Police provinciale de l’Ontario a annoncé que le pont Rainbow était fermé dans les deux directions, vers le Canada et vers les États-Unis. Quatre postes frontaliers de la région de Niagara ont été fermés pour le moment.

« C’est une situation qui évolue de minute en minute, et évidemment, on prendra les décisions qui s’imposent quand on aura des renseignements », a fait savoir le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominic Leblanc, à savoir si d’autres postes frontaliers pourraient éventuellement être fermés.

Trudeau réagit en Chambre

Invité à fournir des précisions sur cet incident à la Chambre des communes, le premier ministre Justin Trudeau a précisé que quatre traverses reliant l’Ontario à l’État de New York n’étaient plus accessibles en raison de l’explosion survenue plus tôt.

« Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirpool, au pont Queenstown et au pont Peace, et il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d’être apportées à tous nos postes frontaliers à travers notre pays », a-t-il détaillé en réponse au chef conservateur Pierre Poilievre.

« C’est une situation extrêmement sérieuse », a-t-il aussi affirmé.

Après avoir répondu à deux questions à ce sujet, une en français et une en anglais, le premier ministre a quitté la Chambre pour se consacrer au suivi du dossier.

Son cabinet a indiqué qu’il avait été informé de la situation par sa conseillère à la sécurité nationale et au renseignement, et qu’il était en contact avec les autorités américaines.

« Le ministre de la Sécurité publique, la Gendarmie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont pleinement engagés et apportent tout le soutien nécessaire », a ajouté sa directrice des communications, Vanessa Hage-Moussa.

L’évènement du pont Rainbow est survenu alors les menaces d’un éventuel attentat terroriste dans la ville de New York se sont accrues récemment, conséquence directe de l’escalade de la violence au Moyen-Orient, selon ce qu’a rapporté la chaîne CBS, lundi.