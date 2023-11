Rapport d’un comité parlementaire Les problèmes de la GRC mettent en péril la sécurité nationale

(Ottawa ) Le constat est cinglant : la police fédérale « ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner aussi efficacement qu’elle le doit pour protéger le Canada et les Canadiens contre les menaces les plus importantes en matière de sécurité nationale et de criminalité ».