(Ottawa) Un archidiocèse catholique, qui comprend certaines parties du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Ontario, a diffusé cette semaine des documents très attendus sur des pensionnats autochtones.

La Presse Canadienne

La nouvelle survient alors que les chefs religieux sont accusés de garder secrètes les informations sur ces institutions en grande partie gérées par l’Église.

L’archevêque Murray Chatlain a déclaré que l’archidiocèse de Keewatin-Le Pas avait remis lundi les documents au Centre national pour la vérité et la réconciliation, établi à Winnipeg.

C’était un jour avant son témoignage devant un comité sénatorial qui étudie la rétention de documents.

M. Chatlain a dit qu’un membre du personnel de l’archidiocèse a trouvé une boîte de dossiers contenant des listes de pensionnats en 2021, et qu’ils ont accepté de numériser les dossiers en consultation avec le centre national.

Toutefois, il a affirmé que des copies n’avaient jusqu’à présent été partagées qu’avec une société historique locale, et que les documents n’ont été envoyés au centre que lundi.

Un rapport de Kimberly Murray, l’interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes, a déclaré cet été que certains gouvernements et églises continuent de dissimuler des documents sur les pensionnats autochtones et les sites associés.

Les sénateurs ont entendu des experts et des chefs religieux faire pression pour expliquer pourquoi tel est le cas, et pourquoi certains membres du personnel des pensionnats encore en vie n’ont pas été mis à disposition pour partager les détails à propos de leurs expériences.