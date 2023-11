L’évacuation de ce premier groupe composé de citoyens et de résidents permanents canadiens et de proches n’aura pas été chose aisée.

(Ottawa) La situation est si fluide qu’il vaut mieux employer le conditionnel : un contingent de 80 ressortissants canadiens et de leurs proches serait sur le point de franchir la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte au poste frontalier de Rafah, mardi.

Au moment où l’ambassadeur du Canada en Égypte, Louis Dumas, en fait l’annonce, trois autobus étaient sur le point d’arriver à la traverse, après un trajet de plusieurs heures qu’une épaisse nappe de brouillard est venue allonger.

« On touche du bois. On a eu des pépins le long de la route parce qu’il y a eu beaucoup de brouillard ce matin sur la côte méditerranéenne, mais on on est sur le point d’arriver à Rafah », explique-t-il en entrevue de ses bureaux du Caire, mardi après-midi, heure locale.

« On a droit à 80 aujourd’hui, donc il y en a 80 sur la liste. Mais on a vu à la lumière des autres pays qui sont allés à la frontière la semaine dernière que c’est difficile d’avoir tout le monde. Mais on s’attend à avoir le maximum », explique M. Dumas.

L’évacuation de ce premier groupe composé de citoyens et de résidents permanents canadiens et de proches n’aura pas été chose aisée.

Ils étaient sur le qui-vive depuis des semaines, encore plus depuis quelques jours, alors que le poste frontalier de Rafah s’ouvrait et se fermait de manière imprévisible.

Les négociations entre Israël et l’Égypte ont été, et demeurent, très ardues.

C’est que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s’est opposé à un déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l’Égypte, y voyant un risque pour la cause palestinienne.

« Le monde ne doit jamais tolérer le recours à la souffrance humaine pour forcer des gens à se déplacer », a-t-il déclaré au Sommet du Caire pour la paix, le 21 octobre dernier, selon une transcription de son discours.

Le déplacement forcé des Palestiniens et leur transfert vers les terres égyptiennes seraient un nouveau pas de la « liquidation de la cause palestinienne et briserait le rêve d’un État palestinien indépendant », a-t-il soutenu.