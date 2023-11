Des détenteurs de passeports étrangers et leurs familles attendent au poste-frontière de Rafah avec l’Égypte, dans le sud de la bande de Gaza, le 1 er novembre.

PHOTO SAMAR ABU ELOUF, THE NEW YORK TIMES

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a indiqué aux Canadiens coincés dans la bande de Gaza assiégée qu’ils devront probablement attendre au moins jusqu’à lundi pour quitter ce territoire déchiré par la guerre et traverser la frontière de Rafah vers l’Égypte. Cependant, même cette date reste incertaine.

La Presse Canadienne

Dalia Salim a reçu un courriel d’Affaires mondiales Canada samedi soir indiquant que les évacuations des citoyens canadiens, des résidants permanents et des membres de leur famille devraient provisoirement commencer dès lundi.

Mme Salim, qui vit à London, en Ontario, tente depuis des semaines de faire sortir son père de Gaza.

Affaires mondiales Canada avait précédemment annoncé aux personnes concernées qu’elles pourraient pouvoir partir « dès dimanche », mais le petit nombre d’étrangers autorisés à utiliser le poste frontalier de Rafah s’est interrompu samedi en raison de l’escalade des frappes d’Israël, qui poursuit ses représailles à l’incursion meurtrière du Hamas dans ce pays le 7 octobre.

Il était question « que plus de 400 citoyens canadiens, résidents permanents et membres admissibles de leur famille puissent quitter Gaza par le poste frontalier de Rafah dans les prochains jours ».

Mme Salim a été avertie que puisque la frontière reste fermée, le départ de son père de Gaza pourrait être retardé.

Un porte-parole de l’Autorité des passages palestiniens a indiqué que les responsables à Gaza n’ont pas autorisé les titulaires de passeports étrangers à partir parce qu’Israël empêchait l’évacuation de patients palestiniens vers l’Égypte.

Deux Canadiens ont pu fuir

Deux citoyens canadiens auraient traversé la frontière de Rafah, vers l’Égypte, grâce à une tierce partie. Affaires mondiales Canada dit être au courant de la situation, mais refuse d’apporter plus de précisions pour des raisons de confidentialité.

Une liste des noms de près de 450 ressortissants canadiens et membres de leur famille qui souhaitent quitter Gaza a été fournie « aux partenaires régionaux » du Canada, selon les responsables gouvernementaux.

Dans sa plus récente mise à jour, Affaires mondiales Canada soutient être en contact avec 516 ressortissants canadiens et membres de leur famille à Gaza, 61 en Cisjordanie et 51 en Israël.

« Nous communiquons directement avec les Canadiens en leur demandant d’avoir leurs documents de voyage à portée de main et d’être prêts à voyager dans un délai très restreint. Le gouvernement égyptien autorisera les personnes qui entrent en Égypte depuis Gaza à rester dans le pays pour une durée maximale de 72 heures (3 jours). Nos agents consulaires seront présents du côté égyptien de la frontière pour faciliter le transport en autobus jusqu’au Caire et aider à la poursuite du voyage vers le Canada », précise le dernier communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada.

Jusqu’à présent, les décès de « six citoyens canadiens et d’une personne ayant des liens étroits avec le Canada » ont été confirmés.

Il y a actuellement plus de 5755 Canadiens inscrits à la Liste des Canadiens à l’étranger en Israël, 453 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et 18 028 au Liban.

Par ailleurs, le gouvernement canadien réitère un message qu’on ne peut plus clair pour les citoyens canadiens qui se trouvent dans le pays voisin d’Israël, au Liban : « Sortez quand vous pouvez ».

« Les Canadiens de la région touchée sont encouragés à s’inscrire pour recevoir des renseignements à jour », rappelle Affaires mondiales Canada.

« Affaires mondiales Canada a répondu à 10 824 demandes de renseignements depuis le début du conflit, le 7 octobre. La plupart des demandes portent sur les possibilités de départ et sur la situation en matière de sécurité », précise-t-on dans la dernière mise à jour.