(Ottawa) Le ministre de la Défense, Bill Blair, a estimé vendredi que des Canadiens seraient autorisés à quitter la bande de Gaza dans « les prochains jours », mais il n’a donné aucun échéancier précis, alors que les Canadiens risquaient une fois de plus d’être exclus de la liste des évacués.

La Presse Canadienne

Plusieurs personnes, y compris des ressortissants étrangers d’autres pays, ont été autorisées depuis deux jours à quitter le territoire palestinien par le poste de Rafah, à la frontière avec l’Égypte. Mais les Canadiens ont jusqu’à présent été exclus de ces listes de personnes autorisées à sortir du territoire.

Plus de 450 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles souhaitent quitter Gaza, territoire assiégé et bombardé régulièrement par Israël depuis plus de trois semaines.

Interrogé vendredi matin à Ottawa, le ministre Blair a déclaré qu’il n’y avait « aucun obstacle spécifique » à l’évacuation de ces personnes, et que le gouvernement canadien travaillait en étroite collaboration avec Israël, l’Égypte, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Aide consulaire

Le ministre de la Défense assure aussi que les responsables consulaires canadiens seront prêts à aider les personnes évacuées de Gaza dès leur arrivée en Égypte voisine.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a rencontré vendredi le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, appelant une fois de plus à une « pause humanitaire » dans ce conflit.

M. Nétanyahou affirme que cette pause ne sera pas possible tant que le Hamas n’aura pas libéré les otages capturés lors des attaques-surprises contre des civils israéliens le 7 octobre.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a écrit jeudi soir sur la plateforme X qu’elle avait discuté de la question avec son homologue israélien. Eli Cohen lui aurait confirmé que « les Canadiens et leurs familles vont pouvoir quitter Gaza au cours des prochains jours », selon Mme Joly.

La ministre écrit aussi qu’elle a reçu une confirmation de la coopération de l’Égypte dans ce dossier. Affaires mondiales Canada « communiquera les plus récentes infos auprès des Canadiens », ajoute Mme Joly.

Alors que le flux de ressortissants étrangers quittant Gaza par le passage de Rafah depuis mercredi demeure relativement lent, les responsables d’Affaires mondiales Canada affirment qu’ils travaillent 24 heures sur 24 pour évacuer les Canadiens de cette zone de guerre. Ils demandent aux Canadiens d’obtenir leurs documents et « d’être prêts à partir une fois que nous serons informés qu’ils peuvent traverser la frontière ».

Mais jusqu’à tôt vendredi matin, le Canada n’avait pas été ajouté à la liste officielle des « passeports étrangers » approuvés pour franchir le passage de Rafah.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors des attaques initiales du Hamas, le 7 octobre. En outre, environ 240 otages ont été emmenés d’Israël à Gaza par l’organisation militante.

La riposte militaire israélienne a fait jusqu’ici plus de 9000 morts chez les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.