Fermeture de la canalisation 5 d’Enbridge Le Canada accusé d’invoquer un traité pour nuire aux droits des Autochtones

(Washington) Le gouvernement fédéral et le géant albertain de l’énergie Enbridge tentent d’exploiter un traité « dormant » et obsolète avec les États-Unis pour empêcher la fermeture de la canalisation 5, affirment des groupes de défense des droits de la personne et de l’environnement, dans de nouveaux documents judiciaires.