(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé mardi matin le décès d’une Israélienne qui avait des liens avec le Canada et qui était portée disparue dans le chaos qui a suivi les récentes attaques-surprises du Hamas contre Israël il y a dix jours.

La Presse Canadienne

Mme Joly a présenté ses condoléances à la famille de Tiferet Lapidot, qui, selon elle, était l’un des trois ressortissants canadiens portés disparus après l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre dernier. Cette attaque a fait plus de 1400 morts et déclenché une guerre qui a fait plus de 4000 morts dans la bande de Gaza et en Israël.

La ministre Joly a indiqué mardi que lors de son récent voyage en Israël, elle avait rencontré le père canadien de Mme Lapidot à Tel-Aviv, ainsi que son oncle, qui l’a décrite comme une « belle et brillante jeune femme ».

Le Centre consultatif (canadien) des relations juives et israéliennes a décrit Mme Lapidot comme une Israélienne née de parents canadiens. L’organisme a indiqué dans un communiqué que sa famille avait demandé que la nouvelle de sa mort soit partagée avec les médias.

Mme Joly affirme que deux Canadiens sont toujours portés disparus.

Elle a aussi indiqué que deux autres vols organisés par l’armée canadienne devaient décoller de Tel-Aviv mardi pour aider les citoyens, les résidents permanents et leurs familles à quitter le pays. La ministre affirme que jusqu’à présent, 1300 Canadiens ont été évacués par avion d’Israël.

Mme Joly encourage par ailleurs les gens à quitter le Liban voisin, où des combattants du Hezbollah ont commencé à affronter l’armée israélienne de l’autre côté de leur frontière commune.