Les policiers de la Sûreté du Québec viennent de rejeter l’entente de principe conclue cet été entre leur syndicat et le gouvernement.

Un peu plus de 59 % des policiers qui se sont exprimés ont voté contre l’accord, a confirmé vendredi l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ). Le vote se tenait toute cette semaine.

L’entente de principe incluait une hausse de la rémunération globale des policiers de l’ordre de 21 % sur cinq ans.

Selon le tableau inclus dans un message syndical envoyé début septembre, les policiers auraient obtenu des hausses totales de 5 % en 2022, 3 % en 2023, 7 % en 2024, puis 3 % en 2025 et 2026.

« En plus des paramètres gouvernementaux de 10 % et d’un rattrapage de 4 %, est également inclus dans ce 21 % un ajustement salarial relié à la reconnaissance du niveau de service, communément appelée “prime nationale” », indiquait l’APPQ dans son courriel. Le salaire d’entrée aurait été majoré de 3 % « afin d’être plus compétitif sur le marché des nouvelles recrues ».

C’est le ministre des Finances, Eric Girard, qui a mené cette négociation plutôt que la présidente du Conseil du trésor : le Commissaire à l’éthique avait suggéré à Sonia LeBel de ne pas participer à ces discussions en raison de ses liens familiaux et personnels avec des policiers.

« On est surpris et on est déçu. On ne fera pas d’autres commentaires pour l’instant », a déclaré Claudia Loupret, attachée de presse de M. Girard.

Avec Tommy Chouinard, La Presse