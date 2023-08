(Charlottetown) La crise du logement a pris une telle ampleur qu’elle touche l’ensemble des régions du pays, a reconnu Justin Trudeau. Mais les Canadiens doivent éviter de blâmer les immigrants pour cette crise qui est l’aboutissement de décennies de mauvaises planifications et d’investissements insuffisants, a fait valoir le premier ministre.

À l’issue d’une retraite de trois jours de son cabinet à Charlottetown où la crise du logement a été le sujet dominant à l’ordre du jour, M. Trudeau a tenu à lancer un appel à la prudence. Tenir les nouveaux arrivants responsables de cette crise est tout à fait injuste et irresponsable, a-t-il insisté.

M. Trudeau a lancé cet appel tandis que son gouvernement s’est donné comme objectif d’accueillir un nombre record de 500 000 immigrants par année à compter de 2025 afin de répondre notamment aux demandes pressantes des entreprises qui sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre.

Certains experts ont toutefois mis en garde le gouvernement Trudeau qu’une telle cible en matière d’immigration risque d’aggraver la crise du logement. Au cours des derniers jours, certains ministres ont ouvert la porte à la possibilité de revoir cette cible si cela s’avère nécessaire, dont le ministre de l’Immigration, Marc Miller.

En point de presse, M. Trudeau a indiqué qu’il faut évaluer tous les facteurs qui sont à l’origine de la crise du logement, y compris l’immigration. Mais il faut le faire d’une manière prudente et réfléchie.

« Il n’y a pas juste une cause. Il y a énormément de facteurs qui expliquent cette crise du logement et les gens le savent très bien. Oui, il va falloir être bien réfléchi et il faut réagir à chaque élément du problème de façon responsable. Ça ne sert à rien de blâmer une personne ou un groupe de personnes pour un problème qui se développe depuis des décennies au Canada », a-t-il avancé.

Il a rappelé que l’on a accusé dans le passé les acheteurs étrangers pour la flambée des prix des maisons avant de montrer du doigt les entreprises du secteur de la construction, ou encore la lenteur des municipalités à accorder les permis.

« L’important, c’est que l’on travaille ensemble de façon respectueuse et collaborative dans un dossier sur lequel tous les gouvernements sont d’accord. On doit améliorer l’accès au logement pour les citoyens. On a une économie qui fonctionne très bien. Il y a énormément d’emplois. Il nous manque du monde pour faire ce travail. Il manque des logements pour loger ces gens. C’est le problème que l’on doit régler. On va le faire de façon collaborative et respectueuse », a-t-il ajouté.

Selon les estimations de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), il faudrait construire 5,8 millions de logements d’ici 2030 pour remettre le pays sur les rails de l’abordabilité en matière de logement. Or, il faudrait construire trois fois plus de logements par année pour y arriver. Le rythme actuel de construction (environ 280 000 logements par année) ne permettrait de construire qu’environ 2,3 millions de logements.

Devant les journalistes, M. Trudeau a dit vouloir travailler de près avec les provinces, les maires des grandes villes, les grands joueurs de l’industrie de la construction, les organisations à but non lucratif qui œuvrent dans le secteur du logement abordable et les institutions financières, entre autres, pour s’attaquer à cette crise.

Il n’a toutefois pas confirmé que son gouvernement souhaite organiser un sommet national sur le logement. Il a fait valoir que les gouvernements ont réussi à régler d’autres crises du logement dans le passé en faisant appel à la mobilisation de tous, notamment lorsque les soldats canadiens sont rentrés au pays après la Seconde Guerre mondiale et lorsque les enfants des baby-boomers ont quitté le nid familial au début des années 1970.

« Le Canada a réussi à relever un défi semblable dans le passé. Nous avons fait face à d’autres crises du logement. Après la Seconde Guerre mondiale, quand les soldats canadiens sont revenus au pays, nous avons construit un grand nombre de maisons. Le gouvernement fédéral était au cœur de cet effort. […] Nous allons encore nous retrousser les manches et nous allons régler cela pour les Canadiens », a lancé M. Trudeau.