Incendies dans les Territoires du Nord-Ouest

« On ne peut plus vraiment les arrêter »

Les incendies de forêt ravagent actuellement les Territoires du Nord-Ouest à un rythme trois fois plus élevé que la moyenne des dix dernières années, une tendance qui montre une fois de plus combien la hausse des températures « change la donne », selon un expert. Entrevue avec Edward Struzik, membre de l’Institute for Energy and Environmental Policy de l’Université Queen’s.