(Yellowknife) Une file d’attente d’un kilomètre s’est formée jeudi autour de l’école secondaire Sir John Franklin, à Yellowknife, là où des citoyens qui n’ont pas de voiture attendent de monter à bord d’avions à destination de Calgary.

La Presse Canadienne

Des milliers d’habitants de la capitale des Territoires du Nord-Ouest se sont joints jeudi aux convois routiers ou ont fait la file à l’aéroport, avec quelques effets personnels emportés à la hâte dans des sacs.

L’évacuation a été ordonnée mercredi soir en raison de la progression d’un incendie de forêt, qui se trouvait jeudi à 16 km de Yellowknife, qui compte environ 20 000 habitants.

L’ordre d’évacuation s’applique à Yellowknife ainsi qu’aux communautés autochtones voisines de Ndilo et de Dettah.

Les dirigeants des Territoires du Nord-Ouest affirment que l’évacuation se déroule jusqu’ici en toute sécurité et de manière ordonnée.

Dans un message publié sur les médias sociaux, la première ministre, Caroline Cochrane, a demandé aux résidants qui quittent la ville par la route de respecter tous les panneaux d’avertissement, les responsables de la gestion des urgences, les dispositifs de contrôle de la circulation et les limites de vitesse affichées.

« Nous sommes tous dans le même bateau, mais individuellement, c’est à nous de choisir comment nous comporter », a écrit Mme Cochrane.

« Nous sommes tous tannés d’entendre le qualificatif “sans précédent”, mais il n’y a pas d’autre façon de décrire la situation dans les Territoires du Nord-Ouest. Le pays nous regarde et nos voisins nous gardent dans leurs pensées et leurs prières », a-t-elle déclaré.

Certaines autres communautés, de Yellowknife au sud jusqu’à la frontière de l’Alberta, avaient aussi ordonné à leurs résidants de partir plus tôt cette semaine, y compris le hameau d’Enterprise, qui aurait été détruit par le feu.

L’agent d’information Mike Westwick a déclaré que des convois organisés par des secouristes du gouvernement avaient commencé jeudi à évacuer la périphérie et la bordure nord de Yellowknife. Mais les forts vents du nord, jeudi, pourraient pousser le feu vers la route utilisée pour l’évacuation, alors l’objectif est de faire sortir tout le monde d’ici vendredi midi, a indiqué M. Westwick.

Des militaires étaient déjà arrivés cette semaine pour donner un coup de main aux pompiers et évacuer les résidants à bord d’avions Hercules.

Les personnes évacuées voyageant par avion vers l’Alberta étaient dirigées vers Calgary et les autorités tentaient de réserver des sièges pour les plus vulnérables, comme les immunodéprimés.

Les autorités de Calgary ont déclaré que des centres d’accueil y ont été installés pour accueillir au moins 5000 personnes. D’autres centres fonctionnaient à Fox Creek, Valleyview et Grande Prairie, dans le nord, ainsi qu’à St. Albert, Leduc et Red Deer, au centre de l’Alberta.

En vacances en Colombie-Britannique, Justin Trudeau devait convoquer une réunion de crise plus tard jeudi. Le premier ministre a mis à jour son agenda pour inclure une réunion urgente du Groupe d’intervention en cas d’incident, un comité du cabinet qui se compose généralement de ministres et de hauts fonctionnaires.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré jeudi que 236 incendies étaient en activité, y compris des incendies menaçant Yellowknife et la ville de Hay River. Les incendies ont brûlé une superficie d’environ quatre fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucun décès n’a été signalé.

À Yellowknife, les autorités ont commencé à interrompre des activités. Le gouvernement territorial a reporté les travaux à la législature prévus pour lundi prochain. La Ville a également déclaré que les services de transport en commun, d’eau et d’égout par camion et de collecte des ordures ménagères avaient été suspendus.

WestJet ajoute de la capacité

Par ailleurs, le transporteur WestJet a annoncé jeudi qu’il ajuste ses prix et ajoute de la capacité de vols pour participer aux efforts d’évacuation à Yellowknife.

La compagnie aérienne indique qu’elle a ajouté un vol de récupération supplémentaire prévu jeudi entre Yellowknife et Calgary, et ajouté des avions plus gros pour exploiter des vols précédemment programmés entre les villes.

WestJet dit qu’il a ajusté ses classes tarifaires pour éviter une escalade des prix et a annoncé des directives flexibles pour les changements et les annulations pour tous les voyageurs de Yellowknife entre le 17 et le 22 août.

WestJet dit aussi avoir augmenté ses limites sur les animaux de compagnie dans les cabines, afin que plus de voyageurs puissent amener leur petit animal à bord.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que sa province travaille activement pour aider les personnes évacuées. Le Cabinet du premier ministre indique que les provinces de l’Ouest travaillent avec des fonctionnaires du territoire.

Les dirigeants de tous les territoires nordiques s’engagent aussi à soutenir les personnes déplacées. Au Yukon, la mairesse de Whitehorse, Laura Cabott, a déclaré que la Ville finalisait des plans pour offrir un soutien logistique et humanitaire aussi longtemps que nécessaire.

Le gouvernement du Nunavut dit qu’il est en contact régulier avec les Territoires du Nord-Ouest pour déterminer quelle aide il peut fournir.