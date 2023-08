(Yellowknife) Le premier ministre Justin Trudeau devait convoquer jeudi une réunion d’urgence de ministres et de hauts fonctionnaires, alors que des incendies de forêt se rapprochent de Yellowknife.

La Presse Canadienne

Les résidants ont reçu mercredi soir l’ordre d’évacuer la capitale des Territoires du Nord-Ouest, alors que le feu se trouve maintenant à environ 16 kilomètres de sa limite nord-ouest.

M. Trudeau, qui est en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, a mis à jour son agenda de jeudi pour inclure une réunion urgente, mais on ne sait pas encore qui d’autre devrait être présent.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

L’évacuation a été ordonnée mercredi soir pour la capitale et deux communautés autochtones voisines, en raison de la progression d’un incendie de forêt. L’ordre d’évacuation donné mercredi en fin de journée s’applique à Yellowknife, qui compte environ 20 000 habitants, ainsi qu’aux communautés voisines de Ndilo et de Dettah.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest affirme que les résidants vivant le long du sentier Ingraham, à Dettah, Kam Lake, Grace Lake et Engle Business District sont les plus à risque et devraient évacuer le plus tôt possible.

Les autres résidants ont jusqu’à vendredi midi pour partir.

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest affirment que l’évacuation s’est déroulée jusqu’ici en toute sécurité et ordonnée.

L’agent d’information sur les incendies, Mike Westwick, a déclaré que des convois organisés par des secouristes du gouvernement ont commencé à évacuer la périphérie et la bordure nord de Yellowknife.

De forts vents du nord, jeudi, pourraient pousser le feu vers la route utilisée pour l’évacuation, alors l’objectif est de faire sortir tout le monde de la ville de 20 000 habitants d’ici vendredi midi, a indiqué M. Westwick.

Le gouvernement affirme qu’il est encore sécuritaire pour les résidants de quitter Yellowknife en voiture, tandis que les évacuations aériennes pour les personnes les plus à risque, comme celles qui sont immunodéprimées, devaient commencer jeudi après-midi.

Dans un message publié sur les médias sociaux, la première ministre, Caroline Cochrane, a demandé aux résidants qui quittent la ville par la route de respecter tous les panneaux d’avertissement, les responsables de la gestion des urgences, les dispositifs de contrôle de la circulation et les limites de vitesse affichées.

« Nous nous en sortirons. Plus que jamais, il est temps de demander de l’aide si vous en avez besoin et de travailler ensemble », a écrit Mme Cochrane.

« Nous sommes tous tannés d’entendre le qualificatif’sans précédent’, mais il n’y a pas d’autre façon de décrire la situation dans les Territoires du Nord-Ouest. Le pays nous regarde et nos voisins nous gardent dans leurs pensées et leurs prières », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement territorial indique que les personnes évacuées de la capitale qui ne peuvent trouver un logement peuvent obtenir de l’aide dans trois collectivités de l’Alberta, pendant que le gouvernement cherche d’autres endroits où loger les sinistrés.

Des centres d’accueil pour les personnes évacuées de Yellowknife devaient ouvrir jeudi midi à Valleyview, Fox Creek et Red Deer. Le centre le plus proche, à Valleyview, se trouve à plus de 1000 kilomètres de Yellowknife par la route.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que sa province travaille activement pour aider les personnes évacuées. Le Cabinet du premier ministre indique que les provinces de l’Ouest travaillent avec des fonctionnaires du territoire.

Les dirigeants de tous les territoires nordiques s’engagent aussi à soutenir les personnes déplacées. Au Yukon, la mairesse de Whitehorse, Laura Cabott, a déclaré que la Ville finalisait des plans pour offrir un soutien logistique et humanitaire aussi longtemps que nécessaire.

Le gouvernement du Nunavut dit qu’il est en contact régulier avec les Territoires du Nord-Ouest pour déterminer quelle aide il peut fournir.

Par ailleurs, aucun nouveau incendie de forêt n’a été signalé dans les Territoires du Nord-Ouest au cours des dernières 24 heures. On compte encore 236 feux, dont ceux qui menacent Yellowknife et Hay River.