Les incendies de forêt qui menacent Yellowknife depuis quelques jours ne se trouvaient plus qu’à 16 kilomètres de la capitale des Territoires du Nord-Ouest, mercredi. Pendant ce temps, les résidants ont continué de fuir vers l’Alberta, empruntant des routes enflammées et laissant derrière eux des maisons brûlées jusqu’à leurs charpentes métalliques.

Jamin Mike et Jeremy Simes La Presse Canadienne

Dans sa dernière mise à jour sur les incendies de forêt, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a indiqué que dans la nuit de mercredi, l’incendie s’était rapproché de quatre kilomètres de Yellowknife, qui compte 20 000 habitants.

Les résidants de trois quartiers de l’ouest de la ville ont été prévenus qu’ils devaient être prêts à emballer quelques effets personnels et à partir rapidement.

Partout dans la capitale territoriale, une épaisse fumée et une pluie de cendres ont remplacé l’air pur, tandis que les équipes de pompiers forestiers tentaient d’empêcher l’incendie de progresser davantage.

« Un réseau de mesures de protection est mis en place par la Ville de Yellowknife et notre équipe pour se préparer si le feu approche de la communauté », a indiqué le gouvernement dans sa mise à jour quotidienne, mercredi.

PHOTO PAT KANE, REUTERS Des pelles mécaniques s’affairent à protéger la ville en créant une zone tampon pour freine l’incendie.

La Ville met également en place des refuges dans un autre secteur pour toutes les personnes qui seraient évacuées de l’extrémité ouest de la capitale.

Selon l’agent d’information sur les incendies Mike Westwick, le feu pourrait atteindre la périphérie de Yellowknife d’ici la fin de semaine s’il ne pleut pas.

« Il y a de la pluie dans les prévisions, mais on a appris cet été qu’il n’y a aucune garantie pour des choses comme ça », a-t-il cependant nuancé.

M. Westwick a ajouté que les flammes pourraient aussi atteindre la route 3, qui est la principale artère du réseau routier de Yellowknife, d’ici jeudi. Un ordre d’évacuation a été étendu aux personnes qui vivent le long de cette route.

Les Territoires du Nord-Ouest sont actuellement aux prises avec plus de 230 incendies de forêt qui ont déjà brûlé une superficie quatre fois plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard.

Près de 6800 personnes de huit communautés ont déjà été évacuées, ce qui représente 15 % de la population du territoire.

« Les conséquences humaines de cette saison des incendies de forêt sont inimaginables », a avoué M. Westwick.

Le gouvernement du territoire a déclaré l’état d’urgence mardi soir, une mesure qui lui permet d’accéder à des ressources pour lutter contre ce qu’il qualifie de saison des incendies de forêt « sans précédent ».

Des évacuations ont été ordonnées pour des secteurs de Fort Smith, Enterprise, Jean Marie River et Hay River, et les personnes déplacées sont réinstallées dans des refuges temporaires situés aussi loin qu’à Calgary, en Alberta – jusqu’à 1600 km au sud.

De nombreuses routes ont été fermées par les incendies et le gouvernement du territoire met en place ce que les autorités ont qualifié de « plus important pont aérien de son histoire ». Des militaires donnent un coup de main aux pompiers forestiers et transportent les personnes évacuées à bord d’un avion Hercules des Forces armées canadiennes.

Pour l’instant, les incendies n’ont fait aucune victime, selon les autorités.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a discuté avec la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, pour faire le point sur la situation.

« Ils ont passé en revue le soutien apporté par le gouvernement fédéral, notamment le déploiement de membres des Forces armées canadiennes, la mise à disposition d’aéronefs et la fourniture de services de logistique, de planification et de coordination ainsi que d’autres ressources », a fait savoir le bureau de M. Trudeau dans son compte-rendu officiel de la conversation.

« Le premier ministre a réitéré l’engagement du gouvernement du Canada à fournir une aide constante au territoire et aux communautés touchées. »

« Le village avait pratiquement disparu »

À Saint-Albert, en périphérie d’Edmonton, Tanisha Edison est arrivée dans un centre d’urgence après un périple de 19 heures de route depuis son domicile de Hay River.

Mme Edison, qui devrait accoucher dans les prochains jours, est passée à travers la communauté d’Enterprise, un hameau d’environ 100 personnes, lors de son parcours.

« Le village avait pratiquement disparu, a-t-elle souligné. Il ne restait plus de bâtiments. Tout ce qu’il restait, ce sont des charpentes métalliques en train de fondre.

« Même sur la route, on ne pouvait pas lire les panneaux, parce qu’ils ont tous été tordus par la force du feu. »

De son côté, Yvette Bruneau a dû esquiver les flammes lorsqu’elle était au volant de son véhicule. Avec toute la fumée dans l’air, elle conduisait pratiquement à l’aveuglette.

« On ne voyait pas la route. Il n’y avait aucune visibilité », a-t-elle raconté.

« La seule façon dont je pouvais savoir si je quittais la voie, c’est si ma voiture commençait à s’enfoncer dans le fossé. »

Lorsqu’elle est sortie de sa voiture, elle a constaté que le feu avait atteint un côté du véhicule.

« J’ai appelé mon fils et je lui ai dit : “Si je ne m’en sors pas, je t’aime.” »

« Il m’a répondu : “Moi aussi je t’aime, maman.” »