(Halifax) Les autorités de Halifax ont déclaré mercredi que la tempête qui a frappé la ville et les régions environnantes déversant jusqu’à 250 millimètres de pluie au cours de la fin de semaine a été un évènement météorologique qui survient tous les mille ans.

La Presse Canadienne

Erica Fleck, directrice de la gestion des urgences pour la municipalité régionale de Halifax, a indiqué aux journalistes que les employés municipaux modélisent régulièrement les tempêtes qui se produisent une fois par décennie et ont des plans pour réagir aux tempêtes qui devraient arriver une fois tous les 100 ans. Le plus récent évènement dépassait largement ces estimations.

Mme Fleck a affirmé que la tempête a affaibli les infrastructures et l’écosystème de la ville, moins de deux mois après que des incendies de forêt sans précédent aient ravagé les banlieues de Halifax et forcé des milliers de résidents à évacuer les lieux.

PHOTO JOHN MORRIS, REUTERS

Les pluies diluviennes du week-end et les inondations subséquentes ont emporté des routes et des ponts de la province, laissant certaines personnes coincées dans leurs résidences, tandis que d’autres se sont précipitées pour fuir les crues.

Le maire de Halifax, Mike Savage, a déclaré que les infrastructures de la ville sont « pilonnées » par des évènements météorologiques fréquents et intenses, faisant référence à la tempête post-tropicale Fiona de septembre dernier et aux incendies de forêt ce printemps.

« Pour beaucoup d’entre nous, ces évènements sont venus avec la réalisation brutale que le changement climatique est ici », a-t-il affirmé aux journalistes.

« Il est à notre porte. C’est réel, et nous devons trouver de nouvelles façons de relever ce défi, le défi de notre vie », a-t-il précisé.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE

Entre-temps, les recherches se poursuivent à environ 55 kilomètres au nord-ouest d’Halifax pour retrouver un jeune disparu depuis samedi. Il était l’une des quatre personnes, y compris deux jeunes enfants, qui ont disparu tôt samedi après que les véhicules dans lesquels ils se trouvaient ont été emportés par une route et submergés alors qu’ils fuyaient leurs maisons.

Le caporal de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Chris Marshall, a indiqué mercredi que des équipes ont drainé l’équivalent d’un lac d’un champ de foin inondé à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, soit le principal site de recherche où les premiers intervenants ont trouvé les corps d’un homme de 52 ans et d’un enfant. Le corps d’un deuxième enfant a été retrouvé lundi dans une zone côtière d’un comté voisin.

M. Marshall a affirmé que les recherches pour la personne qui est toujours portée disparue se poursuivront jusqu’à ce que le site principal et la zone côtière voisine soient explorés en profondeur.

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été portées disparues tôt samedi, après que les véhicules dans lesquels elles se trouvaient ont été balayés d’une route et submergés.

Selon les policiers, la quatrième personne recherchée a moins de 18 ans.

De l’aide pour les sinistrés

La province a annoncé une aide pour ceux qui éprouvent des difficultés financières à la suite des inondations. Le programme d’aide financière en cas de catastrophe de la province couvre jusqu’à 200 000 $ en pertes non assurables pour les ménages, les petites entreprises et les organismes à but non lucratif, car toutes les catastrophes ne sont pas couvertes par une assurance privée.

De plus, Ottawa a annoncé qu’il remplacera gratuitement les principaux documents de voyage qui ont été perdus, endommagés ou détruits lors de l’inondation, y compris les passeports, les cartes de résident permanent et les preuves de citoyenneté.

La Nouvelle-Écosse a mis fin mercredi soir, à 18 heures, à l’état d’urgence de la province déclaré samedi.

« Cet évènement important a eu des répercussions dévastatrices sur notre province », a déclaré John Lohr, ministre responsable du Bureau de gestion des urgences. Il a dit que l’état d’urgence était une réponse appropriée, mais que les pouvoirs extraordinaires ne sont plus nécessaires alors que la province entre dans une phase de rétablissement.

Les pouvoirs conférés en cas d’état d’urgence peuvent servir à limiter les déplacements dans les zones fortement touchées, à diriger les personnes et l’équipement clé vers les efforts d’intervention et à aider à coordonner les réparations des infrastructures essentielles.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.