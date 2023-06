« Cela signifie que les personnes les plus vulnérables auront accès à des dispositifs de refroidissement lorsque nous connaîtrons des températures élevées et pourront se protéger, ainsi que leurs proches, de la chaleur extrême », a affirmé le ministre de la Santé Adrian Dix lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique alloue 10 millions pour fournir jusqu’à 8000 unités de climatisation gratuites aux personnes vulnérables afin de les protéger pendant les futurs épisodes de chaleur extrême.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

Un comité d’examen des décès du bureau du coroner de la province a constaté que la plupart des 619 personnes décédées lors de l’évènement du dôme de chaleur de la Colombie-Britannique en 2021 étaient des personnes à faible revenu et vulnérables âgées de 60 ans et plus.

L’examen a révélé que 98 % des décès sont survenus à l’intérieur, dans des maisons sans refroidissement adéquat par des climatiseurs ou des ventilateurs.

« Plus de la moitié de ceux qui sont morts vivaient seuls, a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix. Beaucoup d’entre eux (vivaient) dans des zones où les préoccupations matérielles et sociales sont plus élevées. C’est pourquoi ce programme commencera par soutenir les personnes à faible revenu et vulnérables qui courent un risque plus élevé d’impacts liés à la chaleur. »

L’une des principales recommandations du comité était que le gouvernement fournisse des unités de climatisation aux personnes vivant dans des appartements d’une pièce.

M. Dix a annoncé que ce financement accordé à Hydro Colombie-Britannique fournira jusqu’à 8000 unités de climatisation au cours des trois prochaines années, mais si la demande augmente, ce nombre pourrait également croître.

Les gens pourront demander les unités par eux-mêmes ou les responsables de la santé travaillant avec des personnes âgées pourront les aider à en obtenir une.

Il est prévu qu’au moins 50 % des unités de climatisation seront installées dans des appartements ou des immeubles à logements multiples, le reste dans des habitations unifamiliales, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

« Cela signifie que les personnes les plus vulnérables auront accès à des dispositifs de refroidissement lorsque nous connaîtrons des températures élevées et pourront se protéger, ainsi que leurs proches, de la chaleur extrême », a affirmé le ministre lors d’une conférence de presse.

Le président d’Hydro, Chris O’Reilly, a déclaré que le service public offrira également à tous les clients une réduction de 50 $ sur l’achat d’unités de climatisation qualifiées et économes en énergie, les remises étant disponibles jusqu’au 28 juillet.

M. Dix a déclaré que les stratégies représentaient une étape bonne et nécessaire et qu’elles faisaient partie d’une « réponse globale » à la problématique.