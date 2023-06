Incendies de forêt

Ottawa fera preuve de souplesse pour les demandes d’assurance-emploi

(Ottawa et Montréal) Les évacués peuvent faire des demandes d’assurance-emploi pour pallier leur perte de revenus. Un groupe d’intervention pour la gestion des urgences a été mis sur pied par Emploi et Développement social Canada afin d’aider les citoyens touchés par les incendies de forêt, mais les travailleurs saisonniers demeurent dans l’angle mort, dénonce le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).