(Ottawa) Les évacués peuvent faire des demandes d’assurance-emploi pour pallier leur perte de revenus. Un groupe d’intervention pour la gestion des urgences a été mis sur pied par Emploi et Développement social Canada pour aider les citoyens touchés par les incendies de forêt.

« Si vous êtes un travailleur affecté par les incendies de forêt, je vous encourage fortement à présenter une demande de prestation d’assurance-emploi en ligne, par téléphone ou en personne aussitôt que possible. Même si vous n’avez pas votre relevé d’emploi, votre demande serait traitée en priorité », avait indiqué la ministre Karina Gould en conférence de presse avec le premier ministre Justin Trudeau lundi.

Des équipes mobiles de Service Canada sont déployées dans les centres d’évacuation pour aider les gens à remplir leurs demandes. Au moment où ces lignes étaient écrites, le ministère n’était pas en mesure d’indiquer si c’était le cas à Roberval, qui accueille les 7500 citoyens de Chibougamau qui ont dû être évacués la nuit dernière.

« Il s’agit notamment de faire preuve de souplesse pour permettre un accès plus rapide aux prestations et de fournir des prestations et des services aussi rapidement que possible par dépôt direct en utilisant eService Canada et les services mobiles », avait ajouté Mme Gould.

Elle a également invité les gens à s’inscrire au dépôt direct sur le site de Service Canada étant donné que le service postal pourrait être perturbé en raison des incendies de forêt. « Un agent vous téléphonera dans les deux jours ouvrables », avait-elle promis.

Les demandes de prestations peuvent être effectuées en ligne ou par téléphone au 1-877-631-2657.