(Halifax) L’incendie de forêt qui a ravagé la région d’Halifax, détruisant sur son passage des maisons et des entreprises, est complètement maîtrisé, mais celui qui frappe le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse demeure hors contrôle.

La Presse Canadienne

Selon le ministère des Ressources naturelles de la province, le feu au nord-ouest de la capitale ne devrait plus s’étendre, même s’il n’est pas encore complètement éteint.

L’incendie, qui s’est déclenché la semaine dernière, a contraint 16 000 personnes à s’enfuir de leur foyer. Il a détruit quelque 200 structures, dont 151 résidences.

Dans le comté de Shelburne, l’incendie de forêt de Barrington Lake, le plus important de l’histoire de la Nouvelle-Écosse, poursuit sa course destructrice.

L’incendie couvre une superficie de 250 kilomètres carrés et a détruit au moins 50 maisons et chalets.

Des membres des Forces armées canadiennes et un certain nombre de pompiers américains sont arrivés dans la province samedi et ont été déployés pour combattre les incendies les plus importants.