(Ottawa) Permettre aux nouveaux Canadiens de prêter le serment de citoyenneté en cliquant une case sur l’internet est loin de faire l’unanimité au sein de la population du pays.

Pour certains, c’est une affreuse idée qui dénature tout le processus, mais pour d’autres, il s’agit d’une mesure d’avant-garde qui facilitera la vie des nouveaux venus.

Le gouvernement fédéral a reçu plusieurs centaines de commentaires au cours des derniers mois après avoir demandé l’opinion de la population.

Selon le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, qui avait lancé l’idée en 2022, c’est une façon de réduire la liste d’attente de ceux qui veulent prêter serment et devenir officiellement des Canadiens.

Près de 700 commentaires ont été reçus depuis février. Les commentaires ont été publiés en ligne, mais les noms des auteurs ont été retirés.

Certains croient que la solution d’un serment numérique pourrait donner plus de flexibilité, notamment aux immigrants qui s’installent dans des régions éloignées ou à ceux qui ne peuvent pas prendre congé pour le faire.

« C’est une idée progressiste et visionnaire. Une telle mesure est vraiment louable. Elle devrait être mise en place dès que cela sera possible, écrit un partisan. Cela permettrait d’augmenter le taux d’obtention de la citoyenneté, notamment au sein des communautés autochtones et des minorités racialisées. Ces gens qui n’ont pas des revenus élevés ont moins de flexibilité lorsque vient le temps de mettre à leur agenda une cérémonie de prestation de serment traditionnelle. »

Mais certains craignent que de permettre aux gens de se soustraire à la cérémonie de citoyenneté risque de dévaloriser une longue tradition. La mesure déprécierait la valeur de la citoyenneté canadienne.

« C’est une HORRIBLE idée !, s’est exclamé un citoyen. Cette proposition transformera l’un des gestes les plus significatifs qu’un individu peut faire dans sa vie en l’équivalent d’une commande pour des sous-vêtements sur Amazon. »

D’autres ont qualifié la proposition de « dégoûtante », de « honteuse » et de « simulacre ».

Au cours de la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19, les nouveaux Canadiens ont commencé à prêter serment pendant une cérémonie diffusée par Zoom et présidée par un juge de la citoyenneté ou un autre officiel. Même lorsque le gouvernement a relancé les cérémonies en personne, une majorité de nouveaux Canadiens ont reçu l’instruction de prêter serment en ligne afin d’accélérer le processus.

Au cours de la seconde moitié de 2022, moins de 10 % des cérémonies de citoyenneté se sont déroulées en personne. La plupart ont eu lieu par conférence vidéo, selon des données gouvernementales remises au Parlement.

Le gouvernement n’a pas recensé les gens qui auraient demandé de prêter leur serment de citoyenneté en personne. Toutefois, il s’attend que ce nombre diminuera si le changement proposé est adopté.

Cette nouvelle proposition pourrait éventuellement éliminer la nécessité d’avoir un juge pour présider la cérémonie. Le serment pourrait être prêté au simple moyen d’une souris.

« Même si je suis un partisan enthousiaste des cérémonies en personne, si cela ne fait que retarder l’acquisition de la citoyenneté, alors je préfère la solution la plus rapide », écrit un Canadien.

D’autres font observer qu’une plus grande attente peut aussi retarder la livraison d’un nouveau passeport nécessaire pour voyager à l’extérieur du pays.

« J’ai aimé ma cérémonie et l’occasion de marquer le coup. Toutefois, cela avait resserré les délais pour obtenir mon nouveau passeport quand j’en avais besoin. L’occasion de réduire l’attente est formidable. »

Certains s’inquiètent des fraudes possibles, mais le gouvernement compte utiliser un portail sûr pour le serment en ligne.

Si le gouvernement approuve ces modifications, celles-ci entreraient en vigueur dès ce mois-ci. Il en coûterait environ 5 millions au cours des 10 prochaines années.