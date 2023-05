C’est complètement l’inverse de ce qu’on souhaite, a-t-il affirmé. Si on prend quelqu’un qui arrive d’un autre pays, qui comprend au moins une des deux langues officielles, qui s’intègre à la société, qui est capable de réussir ses études […] et qu’après, on lui dit : va-t’en ! Je trouve que ça n’a pas de sens.