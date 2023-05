(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau s’est envolé lundi vers l’Asie, où il effectuera sa première visite officielle en Corée du Sud et assistera au sommet des dirigeants du G7 au Japon cette semaine.

Nojoud Al Mallees et Dylan Robertson La Presse Canadienne

Ce voyage survient à un moment où le monde est collectivement confronté à des menaces croissantes pour la sécurité et à une incertitude économique amplifiée par les changements climatiques.

L’avion du gouvernement fédéral a quitté Ottawa lundi après-midi, mais M. Trudeau n’était pas à bord. Il s’est plutôt rendu à Edmonton pour rencontrer des membres de l’armée canadienne qui participent à la lutte contre les incendies de forêt en Alberta.

M. Trudeau est ensuite monté dans l’appareil à Anchorage, en Alaska, lors d’une escale de ravitaillement en carburant lundi soir.

Le premier ministre doit être à Séoul de mardi à vendredi, où il rencontrera notamment le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Les deux hommes s’étaient aussi vus à Ottawa l’automne dernier.

Depuis cette récente rencontre, les deux pays ont publié leurs stratégies pour l’Indo-pacifique, soit des plans qui visent à contrebalancer l’influence chinoise en renforçant les liens économiques et militaires dans la région.

Pendant son séjour à Séoul, M. Trudeau devrait aussi assister à une cérémonie d’ouverture du sentier commémoratif de la bataille de Kapyong, destiné à honorer les contributions du Canada pendant la guerre de Corée.

Il ne devrait toutefois pas visiter la zone démilitarisée séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Par la suite, M. Trudeau doit se rendre au sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, de vendredi à dimanche.

En tant qu’hôte du G7 cette année, le Japon affirme avoir choisi d’organiser le sommet à Hiroshima pour symboliser son « engagement en faveur de la paix ».

Ce choix est symbolique, puisque les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Une deuxième bombe a été larguée trois jours plus tard sur Nagasaki, faisant 70 000 autres victimes.

Les dirigeants des pays du G7 — le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Japon — se réunissent chaque année pour collaborer sur des objectifs communs.

Le sommet de cette année se concentrera sur sept principaux points à l’ordre du jour, notamment les questions géopolitiques et de sécurité mondiale, la résilience économique, les changements climatiques et l’énergie.

« Je pense que ce sera l’un des sommets les plus réussis depuis leur lancement en 1975 », a mentionné le professeur de sciences politiques John Kirton, qui dirige le groupe de recherche sur le G7 à l’Université de Toronto.

« Parce que jamais auparavant un Sommet du G7 n’avait été confronté à autant de grandes crises mondiales interconnectées en même temps. »

Alors qu’ils réfléchissent aux leçons tirées de la pandémie de COVID-19, font face à des perspectives économiques incertaines et s’efforcent d’éviter une crise climatique, les dirigeants du G7 ne manquent pas de problèmes auxquels s’attaquer, a rappelé M. Kirton.

L’une des priorités du Canada sera d’ailleurs de renforcer les liens entre les pays alliés pour relever ces défis. Le Canada devrait ainsi solliciter la coopération des membres du G7 pour fournir un soutien continu à l’Ukraine, ainsi que pour lutter contre les changements climatiques.

Changements climatiques et sécurité

Le gouvernement libéral a investi massivement dans la transition vers une économie verte, soutenant que la promotion de sources d’énergie et de technologies plus propres apportera la prospérité économique au pays, tout en limitant les effets catastrophiques des changements climatiques.

Dans une déclaration que M. Trudeau a fait parvenir au groupe du professeur Kirton avant le sommet, le premier ministre a associé la lutte aux changements climatiques à la sécurité.

« L’économie propre offre une occasion unique non seulement de maintenir un réchauffement de 1,5 degré Celsius et d’éviter les pires impacts du changement climatique, mais aussi de créer et de garantir de bons emplois pour la classe moyenne et de faire croître nos économies », a écrit M. Trudeau.

« Lorsque nous réduisons les émissions, nous pouvons stimuler la croissance économique et construire de nouvelles chaînes d’approvisionnement solides et fiables qui réduisent également notre dépendance à l’égard des matières premières et des composants provenant de pays tels que la Chine et la Russie. »

La transition vers une économie propre devrait également être au centre de la visite de M. Trudeau en Corée du Sud.

En entrevue avec La Presse Canadienne, l’ambassadeur de la Corée du Sud au Canada, Lim Woongsoon, a même révélé que ce serait « la priorité à l’ordre du jour ».

M. Lim a expliqué que la Corée du Sud souhaite renforcer ses liens commerciaux dans des domaines comme les carburants propres et les minéraux critiques.

« Le Canada peut être un partenaire tout à fait idéal pour les entreprises coréennes dans la fabrication de batteries et de composants de batteries pour véhicules électriques », a-t-il mentionné.

Ce voyage du premier ministre intervient alors que le Canada tente de renforcer ses relations avec le Japon et la Corée du Sud, qui sont des alliés et des partenaires commerciaux de longue date.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a d’ailleurs soutenu que l’instabilité mondiale actuelle est une raison de plus pour consolider ces liens.

« Nous voulons être aussi proches de la Corée, du Japon que (nous le sommes) de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne, c’est notre objectif », a martelé Mme Joly en décembre dernier.